Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden yarışma programı Masterchef 2020, tüm heyecanıyla devam ediyor. Sezona bomba gibi giren yarışma ile ilgili her gün yeni bir haber daha geliyor. Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Başladığı ilk günden beri seyircileri ekran başına kilitleyen Masterchef, bu sezonda reyting yarışında birinciliği kimselere kaptırmıyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların yer aldığı programda yarışmacılar yetenekleri kadar karakterleri ile de büyük dikkat çekiyor. Hal böyle olunca sevilen yarışma programı ile ilgili haberlerinde ardı arkası kesilmiyor. Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
03 Eyl 2020 - 16:07 - Eğitim
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.