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- 03 Eyl 2020 - 16:07 G: 03 Eyl 2020 - 16:33

Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden yarışma programı Masterchef 2020, tüm heyecanıyla devam ediyor. Sezona bomba gibi giren yarışma ile ilgili her gün yeni bir haber daha geliyor. Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Tolga dumana
Tolga dumana Tüm Haberleri

Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!



Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Başladığı ilk günden beri seyircileri ekran başına kilitleyen Masterchef, bu sezonda reyting yarışında birinciliği kimselere kaptırmıyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların yer aldığı programda yarışmacılar yetenekleri kadar karakterleri ile de büyük dikkat çekiyor. Hal böyle olunca sevilen yarışma programı ile ilgili haberlerinde ardı arkası kesilmiyor. Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

03 Eyl 2020 - 16:07 - Eğitim

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