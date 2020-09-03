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03 Eyl 2020 - 16:07

Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve reytingleri alt üst eden yarışma programı Masterchef 2020, tüm heyecanıyla devam ediyor. Sezona bomba gibi giren yarışma ile ilgili her gün yeni bir haber daha geliyor. Masterchef Jürisi Danilo Zanna ile O yarışmacının fotoğrafları sosyal medyayı salladı!