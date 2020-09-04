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- 04 Eyl 2020 - 11:40 G: 04 Eyl 2020 - 11:41

Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4 Eylül 2020

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4 Eylül 2020

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı.

04 Eyl 2020 - 11:40 AA İstanbul- Ekonomi

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