04 Eyl 2020 - 11:40 Güncelleme: 04 Eyl 2020 - 11:41
Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4 Eylül 2020
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.
Gram ve çeyrek altın fiyatları - 4 Eylül 2020
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.