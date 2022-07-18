Köfteci Yusuf'un Meşhur Köftesini Evinizde Yapın! Taş köfte nasıl yapılır? Taş köfte nereye ait? İşte Köfte Tarifi ve malzemeleri...

Doğu Anadolu'nun vazgeçilmez yemeklerinden olan taş köftesi yemeği, asırlardır ilk günkü lezzetini kaybetmeden sofralarda yer alıyor. Manda ve sığırın sırt etinden tokmakla taş üzerinde dövülerek elde edilen kıyma ile hazırlanan taş köftesi yemeği, değişik baharatlarla pişirilerek tandır lavaşıyla servis ediliyor.

Suyuna ekmek doğranarak yenilmesiyle bilinen taş köftesi, önemli ve özel günlerde tüketilmesinin yanı sıra turistik amaçlı da tercih edilen yemekler arasında.

Taş köftesi pişiren işletmecilerden Pınar Bindik, müşterilerin yoğun taleplerine karşılık vermekte zorlanıyor.

Kent merkezinde işlettiği lokantada yöresel yemekler pişiren Pınar Bindik AA muhabirine, taş köftesinin hem hazırlanışı hem de sunumu açısından dikkat çeken ve ilgi gören lezzetli bir yemek olduğunu söyledi.

- "Bu köftenin en büyük özelliği etinin tokmakla taşta dövülmesi"

Taş köftesinin bölgeye özgü yemeklerden olduğunu belirten Bindik, "Mutfağımızın vazgeçilmez lezzeti taş köftesidir. Geçmişten, annelerimizin ellerinden bugüne gelmiştir. Bu köftenin en büyük özelliği sert olması ve etinin tokmakla taş üstünde dövülerek hazırlanmasıdır." dedi.

Yemeğin sıradan bir etle hazırlanamayacağını aktaran Bindik, "Köftede kullandığımız etin taze kesilmiş olması, taşta dövülmesi ve aynı gün içinde yemek olarak hazırlanması lazım. Köfteyi taş üstünde tokmakla dövüyoruz, içerisine belli baharatlar ekliyoruz ve özellikle kırık nohuttan elde ettiğimiz lapa ile yoğuruyoruz. Köftenin bir diğer özelliği de içerisinde reyhan ve ekşi erik katılmasıdır." diye konuştu.

En güzel köftenin manda etinden yapıldığına dikkati çeken Bindik, şunları söyledi:

"Biz gözümüzü açtığımızda bir evin kızı anne ve ninesinden ilk öğrendiği şey yemek yapmaktı. Kültürümüz, yaşantımız değişti, günümüzde çocuklarımız fast food ürünleri tüketiyor. Özellikle yöresel yemeklere ağırlık vermemdeki en önemli sebep çocuklarımızı yöresel yemeklere alıştırmak, sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve kültürümüzü öğretmektir."

- "Taş köftesi kaybolmaya yüz tutmuş lezzetimizdir"

Taş köftesi yiyen vatandaşlardan Murat Akkuş, "Bu, benim çocukluğumdan alışık olduğum, neredeyse kaybolmaya yüz tutmuş bir lezzetimizdir. Burada bunu yapan bir ustayı bulmak ve tekrar bu tadı almak çok güzel bir duygu. Özellikle gençlerin fast foot yemekleri yerine bu yemeği yemesini tavsiye ederim." dedi.

Müşterilerden Tünay Türkeli de "Bu yemek geçmişte genç kızlarımızın ilk öğrendiği yemekti. Her ne kadar uzak olsak da Iğdır'a gelip bunu yemeden gitmiyoruz. Yapanların ellerine sağlık, güzel ve lezzetli olmuş. Bu lezzetleri bir kere tadan yöresel yemek yapan yerlerden vazgeçmiyor, ben de yöresel yemek yapan yerlere ayda en az 3 kez uğruyorum. Taş köftesi de benim vazgeçemediğim bir lezzettir." diye konuştu.