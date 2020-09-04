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- 04 Eyl 2020 - 16:08 G: 04 Eyl 2020 - 16:09

Uşak'ta yanan alanda orman dokusu yeniden oluşturulacak

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dün çıkan yangında hasar gören bölgenin yeniden orman dokusuna kavuşması çalışmalara bir an önce başlayacaklarını bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Uşak'ta yanan alanda orman dokusu yeniden oluşturulacak

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, dün çıkan yangında hasar gören bölgenin yeniden orman dokusuna kavuşması çalışmalara bir an önce başlayacaklarını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün başlayan Ciğerdede köyü yakınlarındaki orman yangınının söndürüldüğü belirtildi.

04 Eyl 2020 - 16:08 AA Uşak- Gündem

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