Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor

Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Aynı Rüyanın İçinde” Eylül ayı itibarıyla sanatseverlerle buluşuyor.



Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar ile bu tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’i İstanbul’un hikayesinde bir araya getiriyor.