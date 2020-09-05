Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Eyl 2020 - 10:14 G: 05 Eyl 2020 - 10:15

Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor

Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Aynı Rüyanın İçinde” Eylül ayı itibarıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor

Türkiye’de kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş Grubu’nun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile iş birliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi “Aynı Rüyanın İçinde” Eylül ayı itibarıyla sanatseverlerle buluşuyor.

Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar ile bu tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’i İstanbul’un hikayesinde bir araya getiriyor.

05 Eyl 2020 - 10:14 - Kültür - Sanat

# KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak mask
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezonu Panorapark Açıkhava Sahnesi'nde açacak
“Next Level Üreten Kadınlar Kulübü” kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor… mask
“Next Level Üreten Kadınlar Kulübü” kadınlara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor…
Aamır Khan Yeni Filmi İçin Türkiye’de mask
Aamır Khan Yeni Filmi İçin Türkiye’de
"Anna Karenina" Ankaralılarla açık havada buluşacak mask
"Anna Karenina" Ankaralılarla açık havada buluşacak
Edebiyat Eserlerini Destek Projesi başvuruları başlıyor mask
Edebiyat Eserlerini Destek Projesi başvuruları başlıyor
Tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya’ resim sergisi açıldı - Video Haber mask
Tarihi Galata Köprüsü üzerinde ‘Ben Ayasofya’ resim sergisi açıldı - Video Haber
Belgesel film yapım projelerine 5 milyon 619 bin lira destek mask
Belgesel film yapım projelerine 5 milyon 619 bin lira destek
Devlet Tiyatroları seyircisiyle yeniden buluşuyor mask
Devlet Tiyatroları seyircisiyle yeniden buluşuyor
Dünyanın Sıfır Noktası Congresium Sahnesi'nde mask
Dünyanın Sıfır Noktası Congresium Sahnesi'nde
AIDA'nın İmkansız Aşkı Opera Sahnesi'nde mask
AIDA'nın İmkansız Aşkı Opera Sahnesi'nde
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan Belediyesi Yeni Sıfır Atık Projesiyle Göz Doldurdu - Ankara mask
Sincan Belediyesi Yeni Sıfır Atık Projesiyle Göz Doldurdu - Ankara
Çankaya’lı merdivenli yollarla rahat yürüyor mask
Çankaya’lı merdivenli yollarla rahat yürüyor
Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor mask
Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor
Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı mask
Bakan Koca'nın Ankara açıklaması sonrası Gölbaşı'nda önlem ve tedbirler arttırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın mask
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korkutan yangın
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor mask
Ara Güler Müzesi’nin kapıları yeni sergi ile tekrar açılıyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL