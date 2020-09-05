05 Eyl 2020 - 14:14 Güncelleme: 05 Eyl 2020 - 14:15
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, dün Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.