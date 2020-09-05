Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, dün Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.



