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- 05 Eyl 2020 - 14:14 G: 05 Eyl 2020 - 14:15

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, dün Çaykur Rizespor'u hazırlık maçında 4-3 mağlup eden bordo-mavililerin, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah çalışma yaptığı bildirildi.

05 Eyl 2020 - 14:14 AA Trabzon- Spor

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