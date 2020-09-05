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- 05 Eyl 2020 - 18:28 G: 05 Eyl 2020 - 18:29

İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

İtalya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı İtalya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

05 Eyl 2020 - 18:28 AA Ankara- Spor

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