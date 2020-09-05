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- 05 Eyl 2020 - 18:40 G: 05 Eyl 2020 - 18:41

Pikap aracının kasasını havuz çevirdi

AMASYA(AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde aşırı sıcaklardan bulunan bir kişi, pikap aracının kasasını naylon branda ile su geçirmez hale getirdi, ardından su doldurarak havuza dönüştürdü.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Pikap aracının kasasını havuz çevirdi

AMASYA(AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde aşırı sıcaklardan bulunan bir kişi, pikap aracının kasasını naylon branda ile su geçirmez hale getirdi, ardından su doldurarak havuza dönüştürdü.

05 Eyl 2020 - 18:40 AA Amasya- Yaşam

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