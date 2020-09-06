Bu resimdeki İnsan Yüzünü 15.000 Kişiden 100 Kişi Bulabilmiş! Süre 10 sn
Bu resimde 10 Saniye içinde gizlenmiş insan yüzü bulunmaktadır. Gizlenmiş insan yüzünü 1o sn içinde bulduysanız görsel zekanızla gurur duyabilirsiniz. Zira bu resim 15.000 kişiye gösterilmiş ve yalnızca 100 kişi görseldeki İnsan yüzünü görebilmiş.
Bu resimdeki İnsan Yüzünü 15.000 Kişiden 100 Kişi Bulabilmiş! Süre 10 sn
Bu resimde 10 Saniye içinde gizlenmiş insan yüzü bulunmaktadır. Gizlenmiş insan yüzünü 1o sn içinde bulduysanız görsel zekanızla gurur duyabilirsiniz. Zira bu resim 15.000 kişiye gösterilmiş ve yalnızca 100 kişi görseldeki İnsan yüzünü görebilmiş.
Bu resimde 10 Saniye içinde gizlenmiş insan yüzü bulunmaktadır. Gizlenmiş insan yüzünü 1o sn içinde bulduysanız görsel zekanızla gurur duyabilirsiniz. Zira bu resim 15.000 kişiye gösterilmiş ve yalnızca 100 kişi görseldeki İnsan yüzünü görebilmiş. CEVAP 2. RESİMDE
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.