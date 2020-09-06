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- 06 Eyl 2020 - 10:55 G: 06 Eyl 2020 - 11:01

Bu resimdeki İnsan Yüzünü 15.000 Kişiden 100 Kişi Bulabilmiş! Süre 10 sn

Bu resimde 10 Saniye içinde gizlenmiş insan yüzü bulunmaktadır. Gizlenmiş insan yüzünü 1o sn içinde bulduysanız görsel zekanızla gurur duyabilirsiniz. Zira bu resim 15.000 kişiye gösterilmiş ve yalnızca 100 kişi görseldeki İnsan yüzünü görebilmiş.

Bu resimdeki İnsan Yüzünü 15.000 Kişiden 100 Kişi Bulabilmiş! Süre 10 sn

Bu resimde 10 Saniye içinde gizlenmiş insan yüzü bulunmaktadır. Gizlenmiş insan yüzünü 1o sn içinde bulduysanız görsel zekanızla gurur duyabilirsiniz. Zira bu resim 15.000 kişiye gösterilmiş ve yalnızca 100 kişi görseldeki İnsan yüzünü görebilmiş.

Bu resimde 10 Saniye içinde gizlenmiş insan yüzü bulunmaktadır. Gizlenmiş insan yüzünü 1o sn içinde bulduysanız görsel zekanızla gurur duyabilirsiniz. Zira bu resim 15.000 kişiye gösterilmiş ve yalnızca 100 kişi görseldeki İnsan yüzünü görebilmiş. CEVAP 2. RESİMDE

06 Eyl 2020 - 10:55 Ankara- Yaşam

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Bu resimdeki İnsan Yüzünü 15.000 Kişiden 100 Kişi Bulabilmiş! Süre 10 sn mask
Bu resimdeki İnsan Yüzünü 15.000 Kişiden 100 Kişi Bulabilmiş! Süre 10 sn
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