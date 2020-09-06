06 Eyl 2020 - 11:04 Güncelleme: 06 Eyl 2020 - 12:07
Hangisi çocuğun annesi! FBI'ın özel ajanlar için hazırladığı görsel test ilginizi çekecek
Resimlere bakıldığında küçük çocuğun annesi kim. Bu sorunun cevabını uzmanlar dan duyduğunuzda, çok kolaymış diyeceksiniz. Resme 10 saniye bakıp doğru cevabı bulacakmısınız. İşte detaylar
Hangisi çocuğun annesi! FBI'ın özel ajanlar için yaptığı görsel test
Resme ilk baktığımızda iki kadınında da çocuğun annesi olma olasılığı oldukça fazla. Ancak resme daha dikkatli bakıldığında detaylar bizi annenin gerçek annesini bulmamıza yardımcı olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.