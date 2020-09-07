Yenimahalle’den Ata mahallesine büyük yatırım! Tek sosyal tesiste yüzme havuzu ve kreş hizmeti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni dönem projeleri arasına aldığı ve yapımına kısa bir süre sonra başlanması düşünülen Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile Gündüz Bakımevi alanında incelemelerde bulundu.
Yenimahalle’den Ata mahallesine büyük yatırım! Tek sosyal tesiste yüzme havuzu ve kreş hizmeti
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yeni dönem projeleri arasına aldığı ve yapımına kısa bir süre sonra başlanması düşünülen Ata Mahallesi Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile Gündüz Bakımevi alanında incelemelerde bulundu.
Yenimahalle’nin 5’inci olimpik yüzme havuzu ve 11’inci gündüz bakımevi olarak Ata Mahallesinde yapımı planlanan alanı Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve ilgili birim müdürleri ile inceleyen Yaşar, projelerin detayları hakkında kurmaylarından bilgi aldı.
07 Eyl 2020 - 12:40 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.