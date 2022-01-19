Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! İşte Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Baba Vanga kimdir?
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını yıllar öncesinden bildi mi?
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri!
Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan ve Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın yıllar önceki öngörüsü gerçek oldu.
Baba Vanga yıllar önce öne sürdüğü kehanetinde ; gizemli bir hastalığın tüm dünyayı etkisi altına alacağını ve milyonlarca insanın öleceğini söylemiş.
19 Oca 2022 - 11:03 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(43 )
Yalçın - Allah c.c.rahmeti ve bereketi üzerinizden eksik olmasın her şeyin doğrusunu Allah bilir Allah'ın işine kimse karışmasın gelecekten haber vermek Rabbime mahsustur Rabb'ime emanet olunuz
Güljemal Han - O zaman türkmen şiiri Magtymgulynyñ şiirinde yzamyş bu şey gibi
Arun - Ee bende kahinim ozaman her sallayan kahin oluyorsa 2001 de ilk virüs filmi çıktında izledim böle bi virüs çıkar ilerde dedim çıktıda ben kahinim gelin bana ???
İbrahim Bahar - Muhittinarabi bilinen kainlerden önce yaşadı bu kainlerin söyledikleri Kitaplarında var epsi ordan alıntı kendi toplulukla rını inandırmışla
Sblyldz87 - Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez.
Tesla. - Gaybi yanlizca allah bilir bırakın bu babasının vangasini anasının tangasini adam gibi doğru dürüst haber yapın
Dilek Beyez - Kalbinin hissi
Elif - Baba vanga gözünün önünü göremiyor geleceği nasıl görsün atıyor işte
R Ç - Kalp gozu aciksa kiyamatin ne zaman kopacaginida bilmesi lazimdi
Oglai - İnsanlara böyle yorumlar yaparken gelejekde kendinin ne olacağını bilmiyorsun
Güneş - Gözleri görmeyen insanların kalp gözü tamamen açıktır
Özkan - ya arkadaş dünya da türlü türlü şeyler oluyor.zamaninda bircok bulaşicı hastaliklar olmus dunya savaslari vs.dünya varoldugu sürece de bence daha bircok bilinmeyen hastaliklar savaşlar olacaktir.yani ben kalkip ta dünya bi hastalik bekliyor desem kahin mi olacam?ileriyi gormusmu olacam?tahmin sadece bu ve belki de ilerde olabileck bisey.gelecegi yuce ALLAH tan başka hickimse göremez bilemez.ALLAH bilir,kul tahmin edebilr sadce
Şimal Ziem - Kapıların (Sınır'ların) kapatılacağını söylemiş...
Efecan06 - Gelecegi ALLAH dan baska kimse bilemez imani zayif olanlar bunlara tapar dininizden olursunuz nasretin hocanin göle yogurt calmasina benziyor ya tutarsa uyduruk isler bunlar haclilarin sizi dininden etmek icin yapilan bisey
Saniye Soydan - Baba vanga başka bişey de söylemiş ama sır gibi saklanıyor söylenmiyor bu sırrı bilenler duyanlar sıkıntıya düşünceye girip yavaş yavaş kafayı yiyormuş söylentiye göre baba vanga dünyanın yok oluş bitiş şeklini ve tarihini birine söylemiş o kişi de psikolojik tedavi almasına rağmen kısa sürede kafayı tırlatmış deniyor
Garip Bir Hssedis - Abd yıkılacak demiştir
Seren - Baba Wanga Nostradamus u da Allah yarattı. Dini farklı diye sorgulayamayiz.ama tüm bu olanlar kıyamet alametlerinde yıllardır yazıyor.kuranı okuyan herkes bilir bunu
Memiş - Aferin sana inançlı insan böyle kahine ibanmaz
Wolf - Butun yorumlari okuyorumda yani sadece guldum Baba Vanga' yı duydum hatta bircok kez hakkindaki yazikari okudum, okadar gelecegi gördüm diye bir kadina inanmoyorsunuzda ki bildigim kadariyla tarikat falan kurmadi, muritleri yoktu, adi sex skandallarina da karismadi, en onemisi cikip bana varit geldi yada meleklerle konustum demedi , kimseye cennetten tapu da mujdelemedi ....
SIMDI SORU SU : Bir seyhin pesine sorgusuz sualsiz takiliyorsunuz , cennetten tapu aliyorsunuz, o seyhlerin her soyledigine inaniyorsunuzda simdi bumu sacma geldi????
Dinaaa....tm - kör olması başka dinden olması vs onun suçu değil. İleride sana ne olacağı bile belli değil be adam....
Peri - Valla brovo doğu söylüyorsun. Inanmiyoruz deye yazanların hepsi gidipde üfürürkülere fal baktıranlar yani boşver ne desen boş bunlara
Polat - Sen tapu felan almadan inanan kendini akıllı sanan,
Yeter ki din düşmanı biri birşey desin balıklama atlarsiniz ve kendinizi dünyanın an akıllı kişisi sanatsiniz sana bu kör ne vaad ettide inandın
Muazzez - Cok doğru tesbit kıçına bez baglanan en ufak bir olayda lazımda saklanan kerameti kendinden meçhul sahtekar din tuccarlarina inanıp buna inanmayanlar ne düşündü acabs
Pikocum - Baba Vanga, gözleri görmediğinden bu Dünyaya küs ve küs olarak gitmiş..Bu yüzden hep felaket beklentisi olmuş ve bazı felaketler hayallerini süslemiş ve belki de bundan zevk almış..Belli ki büyük bir ızdırap çekmiş..Bu söylemlerine hiç gerek yoktu, kötülük hiçbir kul için beslenmemeli..Birgün mutlaka eden bulacaktır..Ya Dünyada ya Ahirette..Allah büyüktür sadece buna inanın yeter..
Inci - Madem virüsü bilmiste nezaman bitecek tarih niye vermemiş?
Hafize Kilecioğlu - Geleceği allahtan başka.kimse bilemez. Bazı insanlar atıyor ve tesadüfen tutturuyorlar. Tıpkı şans oyunları gibi
Derya - 5yilda bitecek demiş
Cemo - Allahdan baska kimse gelecegi bilemez.
Tek Boynuzlu At - Bazı insanlar şu anki olduğumuz durumdan yola çıkarak gelecek hakkında Komplo teorileri sunabilirler o yüzden böyle tahminler yapan insanlara kızmak pek de mantıklı değil
Tek Boynuzlu At - Geleceği hiç bir insan göremez Fakat şu anki olduğumuz durumdan yola çıkarak Geleceğe dair Komplo teorileri sunabilirler o yüzden böyle tahminler yapan insanlara kızmak pek de mantıklı değil
İhsan Kara Soy - Hı tabi tabi son durak filmindeki oyuncu önceden olacakları görüyor da omu. Bilemicek puhaha
Asalet - İnanıp inanmamak herkesin kendi bilececeği birşey,ancak benim anlamadığım,kahinler neden hep felaketleri söylemişler.Madem öngörüleri vardı iyi güzel şeyleride söyleselerdi bari.
Hiç olmazsa insanlar iyiyi beklerken mutlu olurlardı!
Madem kahinler dememiş biz sağlığı,huzuru,güzellikleri hep birlikte, Sadece Allahtan isteyelimmi arkadaşlar?❤
Savsat - Allah var gam yok, gerisi çöp.
Z K - madem kahindi gözüne kum kaçacagını bilipte onlem alsaydi ya seneler sonra virusu söyleyecegine
İsimsiz - Kahve falına bakanlar da şunu görüyorum iyi veya kötü dediklerinde ,şu önlemi de alın alabilirsiniz diyorlar mı acaba.....
Scakar - Geleceği insanlar görür şöyle görür geleceği kendi dizayn edenler yada komplo teorisi kuranlar görür zengin güçlü ve bunları insanlar ile oynamak için kullananlar görür coronada bu tip labaratuvar da gelişmiş bir hastalık olunca görürsün geleceği yoksa geleceği görmek asla mümkün değildir allah peygamberlere böyle bir güç vermemiş normal bir insana neden versin komik sadece
Ahmet - Geleceği hiç bir insan göremez ya da bilemez
Alpis - Geleceği kimse bilemez kahin değil.prof olsun peygarimiz bile kıyametin nezaman kopacagininbilmezken bunlara inanın.akli yok geleceği sadececrabnimden.naskadi bilemez böyle milleti yok silahın bilmişse zaten kuranda bu tuer hastalıkların.haberi var okuyun bakın peygamberimiz nede mış öyle bir zaman gelecek ki cenazelerinizcogolacak namazlar kilinmayacakhastalik çoğalacak iste bu zaman o zaman o güzel.peygamberimizde kuran dışı da asla konuşma,di kurban olduğum. Nesile peygamber kuran allah öğretilmesi kafirin fransızın laikliği yok har devrimi diye unutuldu bu nesil ve böyle kabinde faldı saçmalıklara ina firmaya yonlerdirorsiniz
Yoldas 38 - Gelecegi bu kadar biliyorsa mehdinin dogacagi gunude soylsin
Kadriye - İstanbul depreminidesöylesinkimseölmesin
Kaan - Kadın bunu rüyasında görmüş olabilir
Yalnız - Peygamber efendimiz doğduktan sonra gökyüzünden hiç bir haber alınamaz Rabbim kapatmış eskiden kahinler gelecekten haber verirlermis ama şimdi gelecekten haber verilemez geleceği yalnız Allah bilir
Nisasukran - Hayır önceden ALLAH LA konuşuyoruz Allah söylemiş dünyada böyle şeyler olacağını oda diyor o vanga olanin hayatını araştır bakalim
? - Zaten bunla ilgili filmler söylentiler vardır taaa o zaman sonuçta üretilmiş virüs bilmiş yada bilememiş mesele bu mu
Elif - Oha be doğru
Vahid - Hy abi doru soluyi
Ceren - Korona virüsün olacağını biliyordu ilacı da söyleseydi bari onca insan ölmezdi. ??
Gul - O kadin hekim deyildi olsaydi sana recete yazardi
Atilla - Ölmeden evvel 1 saat önce söylemiş
Ölüler konuşmaz
Hy - Allah aşkına madem biliyosa ilaçını süyleseydi
Diyarbakır 21 - Islam da böyle bahtıl ve kahinlere inanılmaz arkdaşlar
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.