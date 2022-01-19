- 19 Oca 2022 - 11:03 G: 19 Oca 2022 - 11:04

Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! İşte Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Baba Vanga kimdir?

Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını yıllar öncesinden bildi mi?

Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri!

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan ve Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın yıllar önceki öngörüsü gerçek oldu.

Baba Vanga yıllar önce öne sürdüğü kehanetinde ; gizemli bir hastalığın tüm dünyayı etkisi altına alacağını ve milyonlarca insanın öleceğini söylemiş.

19 Oca 2022 - 11:03 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(43)
51

Yalçın - Allah c.c.rahmeti ve bereketi üzerinizden eksik olmasın her şeyin doğrusunu Allah bilir Allah'ın işine kimse karışmasın gelecekten haber vermek Rabbime mahsustur Rabb'ime emanet olunuz

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 06 Ekim 07:18
50

Güljemal Han - O zaman türkmen şiiri Magtymgulynyñ şiirinde yzamyş bu şey gibi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Eylül 11:31
49

Arun - Ee bende kahinim ozaman her sallayan kahin oluyorsa 2001 de ilk virüs filmi çıktında izledim böle bi virüs çıkar ilerde dedim çıktıda ben kahinim gelin bana ???

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Eylül 18:19
45

İbrahim Bahar - Muhittinarabi bilinen kainlerden önce yaşadı bu kainlerin söyledikleri Kitaplarında var epsi ordan alıntı kendi toplulukla rını inandırmışla

Yanıtla . 1Beğen . 7Beğenme 23 Temmuz 00:38
43

Tesla. - Gaybi yanlizca allah bilir bırakın bu babasının vangasini anasının tangasini adam gibi doğru dürüst haber yapın

Yanıtla . 21Beğen . 1Beğenme 16 Temmuz 01:40
33

Elif - Baba vanga gözünün önünü göremiyor geleceği nasıl görsün atıyor işte

Yanıtla . 22Beğen . 12Beğenme 17 Mayıs 09:45
48

R Ç - @Elif 33 nolu yoruma cevabı: Kalp gozu aciksa kiyamatin ne zaman kopacaginida bilmesi lazimdi

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Eylül 11:19
46

Oglai - @Elif 33 nolu yoruma cevabı: İnsanlara böyle yorumlar yaparken gelejekde kendinin ne olacağını bilmiyorsun

Yanıtla . 4Beğen . 6Beğenme 23 Temmuz 16:55
40

Güneş - @Elif 33 nolu yoruma cevabı: Gözleri görmeyen insanların kalp gözü tamamen açıktır

Yanıtla . 17Beğen . 3Beğenme 13 Temmuz 15:57
31

Özkan - ya arkadaş dünya da türlü türlü şeyler oluyor.zamaninda bircok bulaşicı hastaliklar olmus dunya savaslari vs.dünya varoldugu sürece de bence daha bircok bilinmeyen hastaliklar savaşlar olacaktir.yani ben kalkip ta dünya bi hastalik bekliyor desem kahin mi olacam?ileriyi gormusmu olacam?tahmin sadece bu ve belki de ilerde olabileck bisey.gelecegi yuce ALLAH tan başka hickimse göremez bilemez.ALLAH bilir,kul tahmin edebilr sadce

Yanıtla . 63Beğen . 16Beğenme 12 Mayıs 20:35
42

Şimal Ziem - @Özkan 31 nolu yoruma cevabı: Kapıların (Sınır'ların) kapatılacağını söylemiş...

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 15 Temmuz 18:56
30

Efecan06 - Gelecegi ALLAH dan baska kimse bilemez imani zayif olanlar bunlara tapar dininizden olursunuz nasretin hocanin göle yogurt calmasina benziyor ya tutarsa uyduruk isler bunlar haclilarin sizi dininden etmek icin yapilan bisey

Yanıtla . 33Beğen . 8Beğenme 08 Mayıs 10:47
28

Saniye Soydan - Baba vanga başka bişey de söylemiş ama sır gibi saklanıyor söylenmiyor bu sırrı bilenler duyanlar sıkıntıya düşünceye girip yavaş yavaş kafayı yiyormuş söylentiye göre baba vanga dünyanın yok oluş bitiş şeklini ve tarihini birine söylemiş o kişi de psikolojik tedavi almasına rağmen kısa sürede kafayı tırlatmış deniyor

Yanıtla . 3Beğen . 11Beğenme 07 Mayıs 18:26
37

Garip Bir Hssedis - @Saniye Soydan 28 nolu yoruma cevabı: Abd yıkılacak demiştir

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 30 Haziran 20:38
24

Seren - Baba Wanga Nostradamus u da Allah yarattı. Dini farklı diye sorgulayamayiz.ama tüm bu olanlar kıyamet alametlerinde yıllardır yazıyor.kuranı okuyan herkes bilir bunu

Yanıtla . 44Beğen . 16Beğenme 25 Nisan 21:27
25

Memiş - @Seren 24 nolu yoruma cevabı: Aferin sana inançlı insan böyle kahine ibanmaz

Yanıtla . 14Beğen . 4Beğenme 01 Mayıs 13:29
23

Wolf - Butun yorumlari okuyorumda yani sadece guldum Baba Vanga' yı duydum hatta bircok kez hakkindaki yazikari okudum, okadar gelecegi gördüm diye bir kadina inanmoyorsunuzda ki bildigim kadariyla tarikat falan kurmadi, muritleri yoktu, adi sex skandallarina da karismadi, en onemisi cikip bana varit geldi yada meleklerle konustum demedi , kimseye cennetten tapu da mujdelemedi ....

SIMDI SORU SU : Bir seyhin pesine sorgusuz sualsiz takiliyorsunuz , cennetten tapu aliyorsunuz, o seyhlerin her soyledigine inaniyorsunuzda simdi bumu sacma geldi????

Yanıtla . 91Beğen . 21Beğenme 08 Nisan 12:17
47

Dinaaa....tm - @Wolf 23 nolu yoruma cevabı: kör olması başka dinden olması vs onun suçu değil. İleride sana ne olacağı bile belli değil be adam....

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Eylül 19:27
39

Peri - @Wolf 23 nolu yoruma cevabı: Valla brovo doğu söylüyorsun. Inanmiyoruz deye yazanların hepsi gidipde üfürürkülere fal baktıranlar yani boşver ne desen boş bunlara

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 10 Temmuz 14:55
32

Polat - @Wolf 23 nolu yoruma cevabı: Sen tapu felan almadan inanan kendini akıllı sanan,

Yeter ki din düşmanı biri birşey desin balıklama atlarsiniz ve kendinizi dünyanın an akıllı kişisi sanatsiniz sana bu kör ne vaad ettide inandın

Yanıtla . 9Beğen . 16Beğenme 12 Mayıs 23:21
29

Muazzez - @Wolf 23 nolu yoruma cevabı: Cok doğru tesbit kıçına bez baglanan en ufak bir olayda lazımda saklanan kerameti kendinden meçhul sahtekar din tuccarlarina inanıp buna inanmayanlar ne düşündü acabs

Yanıtla . 9Beğen . 7Beğenme 08 Mayıs 03:59
22

Pikocum - Baba Vanga, gözleri görmediğinden bu Dünyaya küs ve küs olarak gitmiş..Bu yüzden hep felaket beklentisi olmuş ve bazı felaketler hayallerini süslemiş ve belki de bundan zevk almış..Belli ki büyük bir ızdırap çekmiş..Bu söylemlerine hiç gerek yoktu, kötülük hiçbir kul için beslenmemeli..Birgün mutlaka eden bulacaktır..Ya Dünyada ya Ahirette..Allah büyüktür sadece buna inanın yeter..

Yanıtla . 32Beğen . 18Beğenme 30 Mart 12:26
20

Inci - Madem virüsü bilmiste nezaman bitecek tarih niye vermemiş?

Yanıtla . 41Beğen . 8Beğenme 19 Şubat 23:35
41

Hafize Kilecioğlu - @Inci 20 nolu yoruma cevabı: Geleceği allahtan başka.kimse bilemez. Bazı insanlar atıyor ve tesadüfen tutturuyorlar. Tıpkı şans oyunları gibi

Yanıtla . 7Beğen . 3Beğenme 14 Temmuz 00:04
34

Derya - @Inci 20 nolu yoruma cevabı: 5yilda bitecek demiş

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 03 Haziran 19:25
17

Tek Boynuzlu At - Bazı insanlar şu anki olduğumuz durumdan yola çıkarak gelecek hakkında Komplo teorileri sunabilirler o yüzden böyle tahminler yapan insanlara kızmak pek de mantıklı değil

Yanıtla . 8Beğen . 9Beğenme 04 Şubat 15:34
16

Tek Boynuzlu At - Geleceği hiç bir insan göremez Fakat şu anki olduğumuz durumdan yola çıkarak Geleceğe dair Komplo teorileri sunabilirler o yüzden böyle tahminler yapan insanlara kızmak pek de mantıklı değil

Yanıtla . 12Beğen . 9Beğenme 04 Şubat 15:32
27

İhsan Kara Soy - @Tek Boynuzlu At 16 nolu yoruma cevabı: Hı tabi tabi son durak filmindeki oyuncu önceden olacakları görüyor da omu. Bilemicek puhaha

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 16:52
15

Asalet - İnanıp inanmamak herkesin kendi bilececeği birşey,ancak benim anlamadığım,kahinler neden hep felaketleri söylemişler.Madem öngörüleri vardı iyi güzel şeyleride söyleselerdi bari.

Hiç olmazsa insanlar iyiyi beklerken mutlu olurlardı!

Madem kahinler dememiş biz sağlığı,huzuru,güzellikleri hep birlikte, Sadece Allahtan isteyelimmi arkadaşlar?❤

Yanıtla . 143Beğen . 13Beğenme 02 Şubat 15:44
21

Savsat - @Asalet 15 nolu yoruma cevabı: Allah var gam yok, gerisi çöp.

Yanıtla . 30Beğen . 7Beğenme 20 Şubat 16:06
14

Z K - madem kahindi gözüne kum kaçacagını bilipte onlem alsaydi ya seneler sonra virusu söyleyecegine

Yanıtla . 76Beğen . 19Beğenme 01 Şubat 14:59
26

İsimsiz - @Z K 14 nolu yoruma cevabı: Kahve falına bakanlar da şunu görüyorum iyi veya kötü dediklerinde ,şu önlemi de alın alabilirsiniz diyorlar mı acaba.....

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 14:09
13

Scakar - Geleceği insanlar görür şöyle görür geleceği kendi dizayn edenler yada komplo teorisi kuranlar görür zengin güçlü ve bunları insanlar ile oynamak için kullananlar görür coronada bu tip labaratuvar da gelişmiş bir hastalık olunca görürsün geleceği yoksa geleceği görmek asla mümkün değildir allah peygamberlere böyle bir güç vermemiş normal bir insana neden versin komik sadece

Yanıtla . 68Beğen . 13Beğenme 31 Ocak 17:19
10

Alpis - Geleceği kimse bilemez kahin değil.prof olsun peygarimiz bile kıyametin nezaman kopacagininbilmezken bunlara inanın.akli yok geleceği sadececrabnimden.naskadi bilemez böyle milleti yok silahın bilmişse zaten kuranda bu tuer hastalıkların.haberi var okuyun bakın peygamberimiz nede mış öyle bir zaman gelecek ki cenazelerinizcogolacak namazlar kilinmayacakhastalik çoğalacak iste bu zaman o zaman o güzel.peygamberimizde kuran dışı da asla konuşma,di kurban olduğum. Nesile peygamber kuran allah öğretilmesi kafirin fransızın laikliği yok har devrimi diye unutuldu bu nesil ve böyle kabinde faldı saçmalıklara ina firmaya yonlerdirorsiniz

Yanıtla . 98Beğen . 35Beğenme 24 Ocak 00:06
19

Yoldas 38 - @Alpis 10 nolu yoruma cevabı: Gelecegi bu kadar biliyorsa mehdinin dogacagi gunude soylsin

Yanıtla . 13Beğen . 5Beğenme 11 Şubat 19:05
35

Yalnız - @Kaan 06 nolu yoruma cevabı: Peygamber efendimiz doğduktan sonra gökyüzünden hiç bir haber alınamaz Rabbim kapatmış eskiden kahinler gelecekten haber verirlermis ama şimdi gelecekten haber verilemez geleceği yalnız Allah bilir

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 18 Haziran 08:28
12

Nisasukran - @Kaan 06 nolu yoruma cevabı: Hayır önceden ALLAH LA konuşuyoruz Allah söylemiş dünyada böyle şeyler olacağını oda diyor o vanga olanin hayatını araştır bakalim

Yanıtla . 3Beğen . 20Beğenme 31 Ocak 15:47
05

? - Zaten bunla ilgili filmler söylentiler vardır taaa o zaman sonuçta üretilmiş virüs bilmiş yada bilememiş mesele bu mu

Yanıtla . 20Beğen . 14Beğenme 30 Aralık 07:02
02

Ceren - Korona virüsün olacağını biliyordu ilacı da söyleseydi bari onca insan ölmezdi. ??

Yanıtla . 120Beğen . 27Beğenme 16 Aralık 19:51
36

Gul - @Ceren 02 nolu yoruma cevabı: O kadin hekim deyildi olsaydi sana recete yazardi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Haziran 21:33
07

Atilla - @Ceren 02 nolu yoruma cevabı: Ölmeden evvel 1 saat önce söylemiş

Ölüler konuşmaz

Yanıtla . 8Beğen . 13Beğenme 01 Ocak 17:42
01

Hy - Allah aşkına madem biliyosa ilaçını süyleseydi

Yanıtla . 65Beğen . 27Beğenme 06 Aralık 21:12
08

Diyarbakır 21 - @Hy 01 nolu yoruma cevabı: Islam da böyle bahtıl ve kahinlere inanılmaz arkdaşlar

Yanıtla . 55Beğen . 20Beğenme 13 Ocak 07:33
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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