Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Eyl 2020 - 16:29 G: 07 Eyl 2020 - 17:04

Ankara'da Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu! Tam 4.5 milyon TL...

Ankara'nın Yenişehir ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'nın Yenişehir ilçesinde bir güvenlik görevlisi, çalıştığı banka nakil aracından 4,5 milyon lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik görevlisi Ayhan B, birlikte çalıştığı görevli A.Ö. ile özel bir bankanın Vatan Caddesi'ndeki şubesine geldi. A.Ö'yü şubeye bırakan Ayhan B, bir işi olduğunu belirterek, kısa sürede döneceğini söyledi.

Bir süre sonra nakil aracının park edilen yerde olmadığını gören ve Ayhan B'nin dönmemesi üzerine şüphelenen A.Ö, şirketi arayarak yetkililere durumu bildirdi.

Yapılan incelemede, aracın aynı cadde üzerindeki başka bir bankanın önünde olduğu belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süreli incelemenin ardından banka nakil aracınının terk edildiğini tespit etti.

Para dolu çantanın da araç içerisinde bulunmaması üzerine araştırma başlatan ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda zanlının para dolu çantayla ağabeyi Selahattin B'ye ait 06 JV 629 plakalı araca binerek, olay yerinden ayrıldığını belirledi.

A.Ö'nün ifadesine başvuran ekipler, Ayhan B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

07 Eyl 2020 - 16:29 AA Ankara- Asayiş

# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbete devam ediyor mask
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbete devam ediyor
3 kaymakam FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı! mask
3 kaymakam FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı!
Nevşehir'de PKK/PYD'li terörist gizlendiği evde yakalandı mask
Nevşehir'de PKK/PYD'li terörist gizlendiği evde yakalandı
Denizli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı mask
Denizli'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi mask
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi
Banka müşterilerinin imzasını taklit ederek 15 milyon lira dolandırdı! mask
Banka müşterilerinin imzasını taklit ederek 15 milyon lira dolandırdı!
Okulun duvarı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti mask
Okulun duvarı çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti
2 kadın ormanlık alanda kayboldu! 7 saatlik aramanın ardından... mask
2 kadın ormanlık alanda kayboldu! 7 saatlik aramanın ardından...
24 yaşındaki genci öldürüp, kız arkadaşını yaralamışlardı! Cinayetle ilgili flaş gelişme mask
24 yaşındaki genci öldürüp, kız arkadaşını yaralamışlardı! Cinayetle ilgili flaş gelişme
Ebeveynler DİKKAT! "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı! mask
Ebeveynler DİKKAT! "Mavi Balina" oyunu 3 can aldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbete devam ediyor mask
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbete devam ediyor
Ankara'da Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu! Tam 4.5 milyon TL... mask
Ankara'da Güvenlik görevlisi çalıştığı bankayı soydu! Tam 4.5 milyon TL...
Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan! mask
Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! mask
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri!
Ankara Valiliği zorunlu hale getirmişti! Gölbaşı Belediyesi’ne HES’li girişler başladı mask
Ankara Valiliği zorunlu hale getirmişti! Gölbaşı Belediyesi’ne HES’li girişler başladı
İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 337 yetim için nakdi yardım mask
İHH'den İdlib ve Halep'te 9 bin 337 yetim için nakdi yardım

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL