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- 08 Eyl 2020 - 11:12 G: 08 Eyl 2020 - 11:13

Renkli Gözlüler Neden Güneşten Daha Çok Etkilenir ?

Göz hastalıkları uzmanı OP. DR. Şeyda Atabay yaz mevsiminin başladığı günlerde herkesi güneş ışınlarına karşı uyardı. peki renklı gözlüler neden güneşten daha çok etkılenır renklı gözlüler ne gıbı tedbırler almalı

Göz hastalıkları uzmanı OP. DR. Şeyda Atabay yaz mevsiminin başladığı günlerde herkesi güneş ışınlarına karşı uyardı. Özellikle açık renkli gözü olan kişilere tavsiyelerde bulunan Dr. Atabay bu kişilerin güneşten daha fazla etkilendiklerini söyleyerek güneş gözlüğü kullanımına dikkat çekti. Dr. Atabay 3 yaşından sonra herkesin güneş gözlüğü kullanması gerektiğini kaydetti.

RENKLİ GÖZLÜLER NEDEN GÜNEŞTEN DAHA FAZLA ETKİLENİR

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay açık renkli kişilerin güneşten daha fazla etkilendiklerini belireterek Bu açık renk gözlü kişilerdeki göz iris pigmentinin az olması ve ışığı fazlaca geçirmesinden dolayıdır dedi. Gözlerin de güneşten etkilendiğini kaydeden Op. Dr. Şeyda Atabay niye etkilendiği hususunda şu bilgileri verdi:

YOĞUN UV IŞINI KATARAKT VE SARI NOKTA HASTALIĞINA NEDEN OLUR

Gözlerimiz özelliği gereği ışığı alır süzer görme hücrelerine iletir ve görme gerçekleşir. Işık fazla ve kuvvetli geldiği durumlarda göz iris tabakasında bulunan kaslar sayesinde kasılarak ışığın geçişini azaltır. Sürekli yoğun UV ışık altında kalmak gözde katarakt oluşmasına ve sarı nokta hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanmak katarakt ve sarı nokta hastalıklarına karşı korunmamızı sağlamaktadır. Bu nedenle gözlük kullanımı bir lüks değildir. Sadece güzellik amacı ile kullanılmamaktadır. Bir göz doktoru olarak 3 yaşından itibaren herkese güneş gözlüğü önermekteyim

08 Eyl 2020 - 11:12 Ankara- Sağlık

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