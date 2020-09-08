ASKİ'den, su faturalarına yüzde 50 indirim! İndirimden yararlanmak için neler gerekiyor?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, gaziler, şehit yakınları, engelliler ve üniversite öğrencilerinin su faturalarına yüzde 50 indirim uygulamasını sürdürüyor. ASKİ’nin indirim uygulamasından 62 bin 557 Başkentli yararlanıyor.
ASKİ'den, su faturalarına yüzde 50 indirim! İndirimden yararlanmak için neler gerekiyor?
Toplam abone sayısı 2 milyon 401 bin 150 olan ASKİ Genel Müdürlüğü gaziler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine bir süredir su faturalarında yüzde 50 indirim uyguluyor.
ASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Başkent Ankara’da gazi ve şehit yakını indiriminden yararlanan abone sayısı 4 bin 680, engelli indiriminden yararlanan abone sayısı da 56 bin 868 kişi olarak açıklandı.
08 Eyl 2020 - 11:19 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.