ASKİ'den, su faturalarına yüzde 50 indirim! İndirimden yararlanmak için neler gerekiyor?

Toplam abone sayısı 2 milyon 401 bin 150 olan ASKİ Genel Müdürlüğü gaziler, şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine bir süredir su faturalarında yüzde 50 indirim uyguluyor.



ASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Başkent Ankara’da gazi ve şehit yakını indiriminden yararlanan abone sayısı 4 bin 680, engelli indiriminden yararlanan abone sayısı da 56 bin 868 kişi olarak açıklandı.