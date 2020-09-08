Masterchef Jürisi Somer Şef Sinir Krizi Geçirdi, Yarışmacıyı Kovdu: "Çabuk Çık Git Buradan" İşte o çıldırtan olay!
Masterchef Türkiye 2020'de gerilim hat safhada devam ediyor. Yarışmanın her bölümü ayrı heyecanla devam ederken, jüri şeflerin yaptıkları ise gündem olmaya devam ediyor. Bu kez öyle bir olay yaşandı ki, hem yarışmacılar hem de ekranları başında izleyenler dondu kaldı. Somer Şef ile Arem arasında tansiyon yükseldi, Somer Şef "çık git buradan" diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.
32 yarışmacının kıyasıya mücadele içerisinde olduğu Masterchef Türkiye 2020 yarışmasında ana kadroda yer almayı başaran birbirinden yetenekli 16 yarışmacı dün akşam gerçekleşen son yarışla iyice netlik kazandı. MasterChef Türkiye artık ana kadrosuyla yayınlanacak.
Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'in jüri üyesi olarak yer aldığı, kıyasıya mücadelenin devam ettiği yarışmada, kıyasıya rekabet devam ediyor. Tabi şeflerin sinir krizleri de...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.