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08 Eyl 2020 - 17:54

Masterchef Jürisi Somer Şef Sinir Krizi Geçirdi, Yarışmacıyı Kovdu: "Çabuk Çık Git Buradan" İşte o çıldırtan olay!

Masterchef Türkiye 2020'de gerilim hat safhada devam ediyor. Yarışmanın her bölümü ayrı heyecanla devam ederken, jüri şeflerin yaptıkları ise gündem olmaya devam ediyor. Bu kez öyle bir olay yaşandı ki, hem yarışmacılar hem de ekranları başında izleyenler dondu kaldı. Somer Şef ile Arem arasında tansiyon yükseldi, Somer Şef "çık git buradan" diyerek sert bir şekilde tepki gösterdi.