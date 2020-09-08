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08 Eyl 2020 - 18:07

Survivor Aycan Öyle İtiraflar Yaptı ki, Duyan Dilini Isırdı! Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor... "Bu kadar da olmaz"

Survivor Aycan, flaş itiraflar altına imza atmaya devam ediyor. Aslında futbolcu olan ve son olarak Gaziantep ALG Spor takımında forma giyen Aycan, kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaptığı çok özel itiraflarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Aycan, her şeyin Survivor ile başladığı detayını vererek; futbola geri dönmek istediğini söyledi. Bunun yanı sıra baklavayla...