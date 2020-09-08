Survivor Aycan Öyle İtiraflar Yaptı ki, Duyan Dilini Isırdı! Sosyal Medya Bu Olayla Çalkalanıyor... "Bu kadar da olmaz"
Survivor Aycan, flaş itiraflar altına imza atmaya devam ediyor. Aslında futbolcu olan ve son olarak Gaziantep ALG Spor takımında forma giyen Aycan, kariyeriyle ilgili açıklamalar yaptı. Yaptığı çok özel itiraflarla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Aycan, her şeyin Survivor ile başladığı detayını vererek; futbola geri dönmek istediğini söyledi. Bunun yanı sıra baklavayla...
Survivor'ın en merak edilen ismi kuşkusuz Aycan'dı. Gerek güzelliğiyle, gerekse yarışma adabıyla büyük ilgi toplayan yarışmacı, oldukça ilginç itiraflar altına imza atarak hayatından özel köşeleri paylaştı. İşte Aycan ve itirafları...
Aycan, Survivor'da futbolla her şeyin başladığını belirtti. Orada futbol oyunu oynamasının ardından çok daha fazla kitleye ulaştığını, ondan sonra Ali Başkanın kendisini gördüğünü ve çıkar çıkmaz davet geldiğini, kendisinin de kabul ettiğini aktardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.