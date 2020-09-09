Kuaförüm Sensin 9 Eylül Günün Birincisi Kim? Puan Durumu Nedir? Kuaförüm Sensin 322. Bölüm Fragmanı

Kuaförüm Sensin 9 Eylül Günün Birincisi Kim? Puan Durumu. Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin yine nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 9 Eylül Çarşamba günü ekrana gelen yeni bölümünde belli olacak günün birincisinin ardından güncel puan durumları ise merak edilmeye başladı. Çiğdem Batur’un başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışma programında jüri üyeleri ise dikkat çekiyor.

Jüri koltuğunda oturan Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç ve Işıl Rençber günün birincisini seçerek en başarılı yarışmacıları belirliyorlar. Programda eğlenceli anların yaşanması kadar heyecanlı anlara da sahne olması yarışmacıları ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Birbirinden yetenekli usta kuaförlerin ve makyaj sanatçılarının yarıştığı programda hafta boyunca heyecan üst seviyelerde devam ediyor.

Kuaförüm Sensin 9 Eylül Birincisi Belli Oluyor!

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kuaförüm Sensin yarışmasında 9 Eylül birincisi bugün belli olacak. Yeni bölümü ile ekran başında izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmayı başaran yarışma programı jüri üyeleri ve yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Hafta ortasının birincisinin belli olmasının ardından yarışmacılar arasında en yüksek puanı alacak kişiler şimdiden merak edilmeye başladı. Toplamda dört takımın yarıştığı programda birbirinden yetenekli kuaför ve makyözler en zorlu modelleri yapmak için yarışıyor. Günün sonunda en yüksek puanı alacak yarışmacılar ise şimdiden merak edilemeye başladı. (Kuaförüm Sensin 9 Eylül birincisinin puanlarının açıklanmasının ardından günün birincisine haberimizden ulaşabilirsiniz.)

Kuaförüm Sensin 7 – 11 Eylül Haftası Puan Durumu

07 Eylül Pazartesi günü yeni haftaya başlayan Kuaförüm Sensin yarışmasında hafta finali için nefesler tutuldu. 10 bin lira değerinde büyük ödülü kazanmak için yarışan kuaförler ve makyözlerden oluşan dört takım 9 Eylül puanlarının belli olmasının ardından hafta finali için avantaj elde etmeye çalışacaklar. 7 – 11 Eylül haftasında güncel puan durumu ise şöyle:

· Serap Varol, Tayfun Ateşoğlu, Çiğdem Çelik: 35 Puan

· Taner Güneri, Aslı Yazar, Duygu Ekinci: 39 Puan

· Yasin Ertuğrul, Yağmur Araz, Özge Aran: 38 Puan

· Erdal Akdeniz, Meltem Topçu, Birten Karayıldız: 37 Puan