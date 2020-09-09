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09 Eyl 2020 - 17:21

Ankara'da "Eyşan" Vakası! Ezel Dizisinin O Sahnesi Birebir Yaşandı! Milyonerdi, 5 Yılda Temizlik Görevlisi Oldu!

Ankara'da, "bu ancak dizilerde olur" denen bir olay daha yaşandı. Hatta ancak dizilerde olur değil, direkt dizideki olay yaşandı. Bir dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Ezel'de, Eyşan karakterini bilmeyen yoktur. Yaşanan olay, dizinin o sahnesini akıllara getirdi. "Ömer" isimli talihsiz genç yerine C.U. kendini gösterirken, Eyşan yerindeki isim ise H.T. oldu. Gencin anlattıkları akıllara durgunluk verdi.