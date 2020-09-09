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- 09 Eyl 2020 - 17:21 G: 09 Eyl 2020 - 17:48

Ankara'da "Eyşan" Vakası! Ezel Dizisinin O Sahnesi Birebir Yaşandı! Milyonerdi, 5 Yılda Temizlik Görevlisi Oldu!

Ankara'da, "bu ancak dizilerde olur" denen bir olay daha yaşandı. Hatta ancak dizilerde olur değil, direkt dizideki olay yaşandı. Bir dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Ezel'de, Eyşan karakterini bilmeyen yoktur. Yaşanan olay, dizinin o sahnesini akıllara getirdi. "Ömer" isimli talihsiz genç yerine C.U. kendini gösterirken, Eyşan yerindeki isim ise H.T. oldu. Gencin anlattıkları akıllara durgunluk verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da yaşanan olay, "bu kadar da olmaz, pes artık" dedirtti. Olayın detaylarını galeri üzerinden görebilirsiniz. 

Eyşan... Bir neslin nefret ettiği isim! Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan karakteri, Ezel dizisinde yaptıklarıyla herkesi şok etmişti. "Bu kadar da olmaz" denilirken, gerçek hayatta böyle bir olay yaşanması ise akıllara durgunluk verdi.

09 Eyl 2020 - 17:21 Ankara- Yaşam

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