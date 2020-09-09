Ankara'da "Eyşan" Vakası! Ezel Dizisinin O Sahnesi Birebir Yaşandı! Milyonerdi, 5 Yılda Temizlik Görevlisi Oldu!
Ankara'da, "bu ancak dizilerde olur" denen bir olay daha yaşandı. Hatta ancak dizilerde olur değil, direkt dizideki olay yaşandı. Bir dönemlerin reyting rekortmeni dizisi Ezel'de, Eyşan karakterini bilmeyen yoktur. Yaşanan olay, dizinin o sahnesini akıllara getirdi. "Ömer" isimli talihsiz genç yerine C.U. kendini gösterirken, Eyşan yerindeki isim ise H.T. oldu. Gencin anlattıkları akıllara durgunluk verdi.
Ankara'da yaşanan olay, "bu kadar da olmaz, pes artık" dedirtti. Olayın detaylarını galeri üzerinden görebilirsiniz.
Eyşan... Bir neslin nefret ettiği isim! Cansu Dere'nin hayat verdiği Eyşan karakteri, Ezel dizisinde yaptıklarıyla herkesi şok etmişti. "Bu kadar da olmaz" denilirken, gerçek hayatta böyle bir olay yaşanması ise akıllara durgunluk verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.