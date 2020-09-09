Demet Akalın'a Büyük İhanet! Dost Dedi, Yeri Geldi Aynı Sofrada Oturdu... Aldığı Tepkiyle Şok Oldu! Alişan Bile Sesini Çıkardı...

Demet Akalın, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Pek çok ünlüyle dost olan, dost olmasa dahi aynı sofrada oturup yemek yemişliği olan Akalın'a, oldukça şaşırtacak bir şekilde, halk diliyle söylemek gerekirse "büyük ayıp ettiler." İşte detaylar...

Sanatçı Dünyası'nın en beğenilen isimlerinden olan Demet Akalın ve sempatikliğiyle gönülleri kazanan Alişan, kısa süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programını sunmaya başladılar.