Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Eyl 2020 - 18:08 G: 09 Eyl 2020 - 18:19

Demet Akalın'a Büyük İhanet! Dost Dedi, Yeri Geldi Aynı Sofrada Oturdu... Aldığı Tepkiyle Şok Oldu! Alişan Bile Sesini Çıkardı...

Sosyal medyanın en eğlenceli kişilikleri arasında yer alan Demet Akalın ve ekranlardaki sempatikliğiyle sık sık gündeme gelen Alişan, güçlerini birleştirerek yeni bir program başlatıp, yeni bir serüvene atladılar. Oldukça eğlenceli bir şekilde programı sunmaya, sabah saatlerinde insanlara mutluluk aşılamaya çalışan ikiliden dün, çok büyük sitem geldi. İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Demet Akalın, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Pek çok ünlüyle dost olan, dost olmasa dahi aynı sofrada oturup yemek yemişliği olan Akalın'a, oldukça şaşırtacak bir şekilde, halk diliyle söylemek gerekirse "büyük ayıp ettiler." İşte detaylar...

Sanatçı Dünyası'nın en beğenilen isimlerinden olan Demet Akalın ve sempatikliğiyle gönülleri kazanan Alişan, kısa süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programını sunmaya başladılar.

09 Eyl 2020 - 18:08 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
"Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi mask
"Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da "Eyşan" Vakası! Ezel Dizisinin O Sahnesi Birebir Yaşandı! Milyonerdi, 5 Yılda Temizlik Görevlisi Oldu! mask
Ankara'da "Eyşan" Vakası! Ezel Dizisinin O Sahnesi Birebir Yaşandı! Milyonerdi, 5 Yılda Temizlik Görevlisi Oldu!
Ankara'da Yaprak Dökümü Dizisinin O Sahnesi Gerçek Oldu! Ali Rıza Bey Gibi Tadı Kaçınca Olanlar Oldu... mask
Ankara'da Yaprak Dökümü Dizisinin O Sahnesi Gerçek Oldu! Ali Rıza Bey Gibi Tadı Kaçınca Olanlar Oldu...
Feci kaza! Tarım aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var! mask
Feci kaza! Tarım aracı devrildi: Ölü ve yaralılar var!
13 yaşındayken dağa kaçırılmıştı! Bir aile daha evladına kavuştu mask
13 yaşındayken dağa kaçırılmıştı! Bir aile daha evladına kavuştu
Kapadokya'yı "yeni normal"de 255 bin turist ziyaret etti mask
Kapadokya'yı "yeni normal"de 255 bin turist ziyaret etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL