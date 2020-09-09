Demet Akalın'a Büyük İhanet! Dost Dedi, Yeri Geldi Aynı Sofrada Oturdu... Aldığı Tepkiyle Şok Oldu! Alişan Bile Sesini Çıkardı...
Sosyal medyanın en eğlenceli kişilikleri arasında yer alan Demet Akalın ve ekranlardaki sempatikliğiyle sık sık gündeme gelen Alişan, güçlerini birleştirerek yeni bir program başlatıp, yeni bir serüvene atladılar. Oldukça eğlenceli bir şekilde programı sunmaya, sabah saatlerinde insanlara mutluluk aşılamaya çalışan ikiliden dün, çok büyük sitem geldi. İşte detaylar...
Demet Akalın, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi. Pek çok ünlüyle dost olan, dost olmasa dahi aynı sofrada oturup yemek yemişliği olan Akalın'a, oldukça şaşırtacak bir şekilde, halk diliyle söylemek gerekirse "büyük ayıp ettiler." İşte detaylar...
Sanatçı Dünyası'nın en beğenilen isimlerinden olan Demet Akalın ve sempatikliğiyle gönülleri kazanan Alişan, kısa süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programını sunmaya başladılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.