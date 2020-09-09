Survivor Aycan Anlattıklarıyla Şoka Uğrattı! Adadan Kaçmaya Çalışmış, Hiç Kalmak İstememiş ve Uykusunu...
Survivor yarışması bitmiş olsa dahi, bu yıl ki yarışmacıların hayatları ve hakkındaki gelişmeler binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu yarışmacılardan biri de Aycan Yanaç, Survivor'ın güzel yarışmacısı Aycan, katıldığı bir programda bomba itiraflar altına imza attı. Aycan, ada hayatına dair konuşma yaparken, adadan kaçmaya çalıştığını ve daha birçok şeyi söyleyince yaşananlar şaşırttı. İşte Survivor Aycan ve bomba itirafları...
Aycan Yanaç, yaptığı bomba itiraflarla gündeme oturdu. İşte Aycan ve itirafları...
Survivor'ın nadide güzelliği Aycan Yanaç'ın, Survivor hayatına dair itirafları gündeme bomba gibi düştü. Adada hiç kalmak istemediğini, hatta kaçmaya çalıştığını açıklayan Yanaç herkesi şoka sokarken, Sercan'ın ekranda göründüğü gibi antipatik bir insan olmadığını söyledi...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.