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- 09 Eyl 2020 - 18:19 G: 09 Eyl 2020 - 18:32

Survivor Aycan Anlattıklarıyla Şoka Uğrattı! Adadan Kaçmaya Çalışmış, Hiç Kalmak İstememiş ve Uykusunu...

Survivor yarışması bitmiş olsa dahi, bu yıl ki yarışmacıların hayatları ve hakkındaki gelişmeler binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu yarışmacılardan biri de Aycan Yanaç, Survivor'ın güzel yarışmacısı Aycan, katıldığı bir programda bomba itiraflar altına imza attı. Aycan, ada hayatına dair konuşma yaparken, adadan kaçmaya çalıştığını ve daha birçok şeyi söyleyince yaşananlar şaşırttı. İşte Survivor Aycan ve bomba itirafları...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aycan Yanaç, yaptığı bomba itiraflarla gündeme oturdu. İşte Aycan ve itirafları...

Survivor'ın nadide güzelliği Aycan Yanaç'ın, Survivor hayatına dair itirafları gündeme bomba gibi düştü. Adada hiç kalmak istemediğini, hatta kaçmaya çalıştığını açıklayan Yanaç herkesi şoka sokarken, Sercan'ın ekranda göründüğü gibi antipatik bir insan olmadığını söyledi...

09 Eyl 2020 - 18:19 Ankara- Yaşam

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