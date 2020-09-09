Ankara'da Korkulan Oldu! Koronavirüs Patladı, Sağlık Bakanı Koca Çok Kritik Açıklama Yaptı! Ayın 30'unda Görülecek... İlçelerde Kırmızı Alarm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artış yaşanan iller arasında ilk sıradaki şehrin Ankara olduğunu söyledi. Ankara ile ilgili olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek de açıklamalar altına imza attı. Ankara'da koronavirüs vakalarında artış meydana gelmesiyle ilgili olarak Gerek, çevre şehirlerde hastalanan kişilerin tedavi için gelmesinin de çok büyük etki yarattığını ve Ankara'da virüsün bu denli patlamasının temel nedeninin bu olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'da meydana gelen vakaların özellikle Ağustos ayından itibaren çok hızlı bir şekilde artış trendi gösterdiğini ve beklenenin çok çok üzerinde bir hasta sayısıyla karşılaştıklarını iletti.
Prof. Dr. Gerek, burada önemli olan 2 neden bulunduğunun altını çizdi. Bunlardan birinin, Ankara'da ikamet eden vatandaşların, özellikle Ankara'nın çevresinde yer alan şehirlerden Ankara'ya göç eden kişilerden oluştuğunu ekledi. Ankara'nın; Çankırı başta olmak üzere Çorum, Kayseri, Kırıkkale gibi çevresinde bulunan illerden çok fazla göç alan bir yer olduğunu dile getiren Gerek, vatandaşların buralara gittiklerini; fiziki mesafeye, maske kullanımına hiç özen göstermediklerini, çok kalabalık ortamlarda düğün yaptıklarını anlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.