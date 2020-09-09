Ankara'da Korkulan Oldu! Koronavirüs Patladı, Sağlık Bakanı Koca Çok Kritik Açıklama Yaptı! Ayın 30'unda Görülecek... İlçelerde Kırmızı Alarm

Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'da meydana gelen vakaların özellikle Ağustos ayından itibaren çok hızlı bir şekilde artış trendi gösterdiğini ve beklenenin çok çok üzerinde bir hasta sayısıyla karşılaştıklarını iletti.

Prof. Dr. Gerek, burada önemli olan 2 neden bulunduğunun altını çizdi. Bunlardan birinin, Ankara'da ikamet eden vatandaşların, özellikle Ankara'nın çevresinde yer alan şehirlerden Ankara'ya göç eden kişilerden oluştuğunu ekledi. Ankara'nın; Çankırı başta olmak üzere Çorum, Kayseri, Kırıkkale gibi çevresinde bulunan illerden çok fazla göç alan bir yer olduğunu dile getiren Gerek, vatandaşların buralara gittiklerini; fiziki mesafeye, maske kullanımına hiç özen göstermediklerini, çok kalabalık ortamlarda düğün yaptıklarını anlattı.