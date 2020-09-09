Ülkücülerden Yunanlılara: "Tarih Tekerrürden İbarettir" Hatırlatması! 98 Sene Önce dökdük, Tekrar Dökeriz...

İzmir'de, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından "İstiklal için Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklama yapan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Yüce Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve adalar üzerindeki hakları bütün dünyaya haykırmak olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nı ihlal ettiğini savunan Yıldırım, "Yunanistan geçmişte olduğu gibi gayri ciddi tutum ve davranışlarıyla ikiyüzlülük yapmaktadır. Bölgede yükselen tansiyonun çatışmaya yol açıp açmayacağını tayin edecek bundan sonraki tutumudur. Yunan hükümeti aklını başına almalıdır." dedi.

Yunanistan'ın, muhasım ülkelerin arkasına saklanıp anlaşmadan konuşmadan ısrarla kaçıp, hukuksuz bir şekilde elinde bulundurduğu adalar üzerinden Türkiye'nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Yıldırım şunları kaydetti:

"Yunanistan bilmelidir ki, Yüce Türk milletinin her ferdi, sefer için hazırlıklıdır, teyakkuzdadır ve tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Sakarya'da ezdiklerimiz, nihayetinde Afyonkarahisar'dan önümüze katıp, İzmir'de denize döktüklerimiz anlaşılan tarihten ders almamıştır. Şunu herkes bilmelidir ki, baktığımız yer Kocatepe, bastığımız yer Dumlupınar, bayraklaştığımız yer İzmir, düşmanı denize dökeceğimiz yer yine Ege olacaktır. Türk milleti mavi vatanın istiklaline baş koymuştur. Bu noktada kararlıdır. Milli yeminden asla ama asla vazgeçmeyecektir. Atatürk, 'Allah nasip eder, ömrüm vefa ederse Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik dahil Batı Trakya'yı Türk hudutları içine katacağım' demiştir. Bizim imanımız, inancımız tamdır. Atatürk'ün hedef gayesini gerçekleştirecek olan Türk gençliğidir."

Yürüyüşe, MHP İzmir Milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Taner Osmanağaoğlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.