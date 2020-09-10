Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın Çektiği Korkunç Eziyetler Ortaya Çıktı! Arkadaşları Konuştu! Tüm Türkiye tarafından yakından takip edilen korkunç olayın ardından Müge Anlı’da Aleyna Çakır hakkında ortaya çıkan detaylar her geçen gün izleyicileri derinden yaralıyor. Genç kızın ölümüne neden olduğu düşünülen Ümit Can Uygun’un daha önce birçok farklı kişiyi de tehdit ettiği ve ölümle korkuttuğu öğrenildi. Öte yandan programa katılan Aleyna Çakır’ın iş arkadaşları ise genç kızın yaşadığı şiddetin gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızları Aleyna Çakır’ın ölümüne neyin yol açtığının ortaya çıkarılması için ailesinin katılmasının ardından olay hakkında her geçen gün iğrenç detaylar ortaya çıkıyor. Ümit Can Uygun’un eski kız sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişinin yayına bağlanmasının ardından anlattıkları ise herkesin yüreğini burktu.

Müge Anlı Aleyna Çakır*** İZLE

Tehdit ve Şantaj İddiaları Gündeme Geldi

Geçtiğimiz aylarda evinde yaşamına son veren Aleyna Çakır’ın ailesi ve arkadaşları Müge Anlı’ya katılarak genç kızın ölümünde Ümit Can Uygun adlı şahsın parmağı olabileceği şüpheleri ortaya çıktı. Son olarak Ümit’in eski sevgilisi olduğunu söyleyen bir kişi kendisinin şantaj yoluyla Ümit Can Uygun tarafından zorla gece kulüplerinde çalıştırılmaya zorlandığını ifade eden kişi yaşadıklarını anlattı.

Kendisine şiddet uygulandığını ve kazandığı tüm parasını Ümit Can Uygun adlı kişinin aldığını ifade eden genç kız ölümü göze alarak kaçtığını ve ailesine durumu anlatarak kendisine sahip çıktıklarını ifade etti.

Ümit Can Uygun’un İş Arkadaşından Şoke Eden İtiraf!

Ümit Uygun’un iş arkadaşlarından birinin yayına bağlanmasının ardından ortaya çıkan yeni bir detay Aleyna Çakır’ın ölümünde cinayet olabileceği iddialarını güçlendirdi. Masada arkadaşları ile otururken Aleyna’nın sınırlarını zorladığını ve onu öldüreceğini ifade ettiğini belirten iş arkadaşı, bu açıklamanın ertesi gününde genç kızın öldüğünü öğrendiğini ifade etti.

Öte yandan Aleyna Çakır’ın eski komşusunun ifadelerinde ise genç kızın morluklarla eve geldiğini, kendisini ailesi ile tehdit ettiğini ve ‘’beni öldürecek, kurtulamıyorum’’ dediğini ifade etmesi üzerine olay hakkında cinayet şüpheleri güçleniyor. Ümit Can Uygun’un ise Aleyna Çakır’ı döverek bayılttığı görüntüleri ise olayın büyümesinin ardından sildirmeye çalıştığı öğrenildi.