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- 10 Eyl 2020 - 14:44 G: 10 Eyl 2020 - 14:57

O Bölgeyi Yılanlar Sardı! Teker Teker Klozetten Çıkıyorlar, Bir Gencin Cinsel Organını Isırdılar! Zehirlendi...

Şimdiye kadar böylesi sadece filmlerde olurdu. Ne görüldü, ne de duyuldu. 18 yaşındaki bir şahıs, tuvaletini yapma amacıyla klozete oturdu. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs kanlar içinde kaldı. Ne olduğunu ilk başta farkedemeyen genç, dönüp klozete baktığında hayatının en büyük şokuyla karşı karşıya kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Klozetten yılan çıkma efsanesi gerçek oldu. Olayın detayları kan dondurdu...

Tayland'da akıllara zarar bir olay yaşandı. Nonthaburi şehrinde ikamet eden 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genç, tuvaletini yaptığı esnada; klozetten çıkan yılanın saldırısına uğradı. Masukarat'ın cinsel organını ısıran yılan, kanlar içinde bıraktı.

10 Eyl 2020 - 14:44 Ankara- Yaşam

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O Bölgeyi Yılanlar Sardı! Teker Teker Klozetten Çıkıyorlar, Bir Gencin Cinsel Organını Isırdılar! Zehirlendi... mask
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