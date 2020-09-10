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10 Eyl 2020 - 14:44

O Bölgeyi Yılanlar Sardı! Teker Teker Klozetten Çıkıyorlar, Bir Gencin Cinsel Organını Isırdılar! Zehirlendi...

Şimdiye kadar böylesi sadece filmlerde olurdu. Ne görüldü, ne de duyuldu. 18 yaşındaki bir şahıs, tuvaletini yapma amacıyla klozete oturdu. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs kanlar içinde kaldı. Ne olduğunu ilk başta farkedemeyen genç, dönüp klozete baktığında hayatının en büyük şokuyla karşı karşıya kaldı.