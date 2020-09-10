O Bölgeyi Yılanlar Sardı! Teker Teker Klozetten Çıkıyorlar, Bir Gencin Cinsel Organını Isırdılar! Zehirlendi...
Şimdiye kadar böylesi sadece filmlerde olurdu. Ne görüldü, ne de duyuldu. 18 yaşındaki bir şahıs, tuvaletini yapma amacıyla klozete oturdu. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs kanlar içinde kaldı. Ne olduğunu ilk başta farkedemeyen genç, dönüp klozete baktığında hayatının en büyük şokuyla karşı karşıya kaldı.
Klozetten yılan çıkma efsanesi gerçek oldu. Olayın detayları kan dondurdu...
Tayland'da akıllara zarar bir olay yaşandı. Nonthaburi şehrinde ikamet eden 18 yaşındaki Siraphop Masukarat isimli genç, tuvaletini yaptığı esnada; klozetten çıkan yılanın saldırısına uğradı. Masukarat'ın cinsel organını ısıran yılan, kanlar içinde bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.