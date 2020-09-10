Ankara'da Koronavirüs Dünya Rekoruna Koşuyor! Valilik Yeni Tedbirleri Açıkladı, "Sokağa Çıkma Yasağı"

Ankara'da koronavirüs hızla artışını devam ettiriyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Twitter'da onlarca gönderi bulunsa da; henüz bir yasak ilan edilmiş değil. Fakat gündem konularına baktığımızda, bunun gerçekleşebilme ihtimali var. Ankara'da "sokağa çıkma yasağı başladı" gibi haberler ve iddialara inanılmaması gerekiyor, valiliğin böyle bir kararı yok. Bunun haricinde valiliğin aldığı kararlar ve yeni tedbirleri için diğer sayfaya göz atınız.

Vali Vasip Şahin liderliğinde olağanüstü olarak toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde: