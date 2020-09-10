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- 10 Eyl 2020 - 16:47 G: 10 Eyl 2020 - 17:11

Ankara'da Koronavirüs Dünya Rekoruna Koşuyor! Valilik Yeni Tedbirleri Açıkladı, "Sokağa Çıkma Yasağı"

Ankara, koronavirüs artış hızıyla Dünya rekoruna koşuyor. Ankara'nın Hayat Eve Sığar uygulamasındaki tablosuna baktığımızda, 1 hafta önce masmavi olan yerlerin bugün kıpkırmızı olduğu görülüyor ki, mavi renkler az riskli bölgelerken, kırmızı yerler çok yüksek riskli bölgeler olarak biliniyor. Ankara'da gerek halkın bilinçsizliği, gerekse önlemlere uymama sebebiyle çok yoğun bir şekilde artış hızını yükselten koronavirüsle birlikte yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler arasında sokağa çıkma yasağı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüs hızla artışını devam ettiriyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Twitter'da onlarca gönderi bulunsa da; henüz bir yasak ilan edilmiş değil. Fakat gündem konularına baktığımızda, bunun gerçekleşebilme ihtimali var. Ankara'da "sokağa çıkma yasağı başladı" gibi haberler ve iddialara inanılmaması gerekiyor, valiliğin böyle bir kararı yok. Bunun haricinde valiliğin aldığı kararlar ve yeni tedbirleri için diğer sayfaya göz atınız. 

Vali Vasip Şahin liderliğinde olağanüstü olarak toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

10 Eyl 2020 - 16:47 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Sibel - Benim görüşüm YASAK olmamalı. İnsanlarımız kurallara uyararak tedbirli yaşamayı öğrenmeli. Yoksa eğitimsiz psikolojik sorunları olan topluma döneriz.

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 10 Eylül 20:27
02

Alptürk - @Sibel 01 nolu yoruma cevabı: Oldu milletin öğrenmek için keyfini bekleriz böyle saçmalık olmaz milletin öğrenmesini beklerken virüsemi yakalanalım sizin gibiler hafta sonu gezip tozacak diye yasak olmasın diyemem gerekiyorsa olacak oturun evinizde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Eylül 21:41

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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