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- 10 Eyl 2020 - 16:56 G: 10 Eyl 2020 - 18:19

Bilim Kurulu Üyesinden Ankarayla İlgili Korkunç Tespit! Gençler, Çok Büyük Risk Altındasınız! Flaş Uyarı Size Yapıldı...

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da meydana gelen vaka artışına dair oldukça önemli açıklamalar altına imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İlhan, vaka artışının temel nedeniyle ilgili olarak; Ankara'da düğün, sünnet, nişan gibi törenlerin çok fazla olmasını gösterdi. Her ne kadar şuan bir kısıtlama gelmiş olsa da, bugüne kadar yapılanların vaka artışında büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Ankara'da genç nüfusun fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun bir araya çok fazla geldiğini ve koronanın hızlı bir şekilde yayıldığını aktardı ve birçok kritik noktaya değindi. Galerinin devamında her detayı görebilirsiniz...

Koronavirüs salgınının Türkiye'de son 1 aylık sürede yeniden yükselişe geçtiğini ileten İlhan, Koronavirüs Tablosuna göz atıldığında özellikle son birkaç günde Ankara'da büyük zirve yaşandığını söyledi.

10 Eyl 2020 - 16:56 Ankara- Yaşam

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