Bilim Kurulu Üyesinden Ankarayla İlgili Korkunç Tespit! Gençler, Çok Büyük Risk Altındasınız! Flaş Uyarı Size Yapıldı...
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da meydana gelen vaka artışına dair oldukça önemli açıklamalar altına imza attı.
İlhan, vaka artışının temel nedeniyle ilgili olarak; Ankara'da düğün, sünnet, nişan gibi törenlerin çok fazla olmasını gösterdi. Her ne kadar şuan bir kısıtlama gelmiş olsa da, bugüne kadar yapılanların vaka artışında büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Ankara'da genç nüfusun fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, genç nüfusun bir araya çok fazla geldiğini ve koronanın hızlı bir şekilde yayıldığını aktardı ve birçok kritik noktaya değindi. Galerinin devamında her detayı görebilirsiniz...
Koronavirüs salgınının Türkiye'de son 1 aylık sürede yeniden yükselişe geçtiğini ileten İlhan, Koronavirüs Tablosuna göz atıldığında özellikle son birkaç günde Ankara'da büyük zirve yaşandığını söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.