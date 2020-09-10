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- 10 Eyl 2020 - 18:31 G: 10 Eyl 2020 - 18:36

Masterchef Jürisi Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! Cezaevinden Geldi, Eline Alınca Dokunduğu Hayatla Kendini Tutamadı!

TV8'in milyonlarca kişi tarafından takip edilen, stres seviyesi yüksek ve oldukça eğlenceli olan Masterchef'te jüri üyesi Mehmet Şef, programa cezaevinden gelen bir mektubu okuduğunda gözleri doldu. Yarışmacılardan bazıları ağladı. Mehmet Şef'in de içten içe hüngür hüngür ağladığı düşünüldü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef'in dün ekranlara gelen yeni bölümünde gerek stüdyodakiler, gerek ekranları başındakiler, gerek Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu. İşte tüm detaylar...

Programa gelen mesajların yanında oldukça ilgi çekici bir mektup, Mehmet Şef'in ilgisini çekti. Mehmet Şef'e cezaevinden gönderilen mektubu Şef, canlı canlı stüdyoda "sesi titreyerek" okudu.

10 Eyl 2020 - 18:31 - Yaşam

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