Masterchef Jürisi Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! Cezaevinden Geldi, Eline Alınca Dokunduğu Hayatla Kendini Tutamadı!
TV8'in milyonlarca kişi tarafından takip edilen, stres seviyesi yüksek ve oldukça eğlenceli olan Masterchef'te jüri üyesi Mehmet Şef, programa cezaevinden gelen bir mektubu okuduğunda gözleri doldu. Yarışmacılardan bazıları ağladı. Mehmet Şef'in de içten içe hüngür hüngür ağladığı düşünüldü.
Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef'in dün ekranlara gelen yeni bölümünde gerek stüdyodakiler, gerek ekranları başındakiler, gerek Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu. İşte tüm detaylar...
Programa gelen mesajların yanında oldukça ilgi çekici bir mektup, Mehmet Şef'in ilgisini çekti. Mehmet Şef'e cezaevinden gönderilen mektubu Şef, canlı canlı stüdyoda "sesi titreyerek" okudu.
10 Eyl 2020 - 18:31 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.