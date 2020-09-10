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10 Eyl 2020 - 18:31

Masterchef Jürisi Mehmet Şef Hüngür Hüngür Ağladı! Cezaevinden Geldi, Eline Alınca Dokunduğu Hayatla Kendini Tutamadı!

TV8'in milyonlarca kişi tarafından takip edilen, stres seviyesi yüksek ve oldukça eğlenceli olan Masterchef'te jüri üyesi Mehmet Şef, programa cezaevinden gelen bir mektubu okuduğunda gözleri doldu. Yarışmacılardan bazıları ağladı. Mehmet Şef'in de içten içe hüngür hüngür ağladığı düşünüldü.