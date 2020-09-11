9 Yaşındaki Çocuk Yasa Boğdu! Elbise Dolabında Kendini Astı, Annesi Görünce Dilini Yuttu...

Zonguldak’ta yaşanan acı bir olay herkesi derinden yaraladı. Alışverişe giden anne eve döndüğünde elbise dolabında boynundan asılmış halde 9 yaşındaki oğlunu bulmasının ardından hayatının en büyük acısını yaşadı. Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen olayda, oğlunu evde cansız olarak bulan kadın olayın ardından sinir krizi geçirdi. Alışveriş için evden ayrılan ve oğlu Rüzgar E.’yi evde bırakan anne, döndüğünde oğlunu bir süre bulamadı. Kısa süre sonra dolaba baktığında ise acı manzara ile karşılaştı.

Önceki gün Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen olay duyan herkesin büyük bir şaşkın ve acı yaşamasına neden oldu. 9 yaşındaki küçük çocuğun evde dolabın içinde boynundan asılı halde bulunmasının ardından emniyet güçleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Talihsiz Çocuk Kaldırıldığı Hastanede Yaşamını Yitirdi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen bir olay duyan herkesi derin bir yasa boğdu. 9 yaşındaki oğlunu evde yalnız bırakarak alışverişe giden annesi döndüğünde evde oğlunu göremeyince telaşa kapıldı. Evde oğlunu aramaya başlayan annesi kısa süre sonra elbise dolabının içinde oğlunu boynundan asılmış halde bulunca neye uğradığını şaşırdı.

Olayın ardından sinir krizleri geçiren annesi olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Zonguldak Kilimli Semt Polikliniğinin aciline kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Rüzgar E. adlı talihsiz çocuğun cenazesi ise yapılacak otopsi sonrasında defnedilecek.

Polis Ekipleri Olayla İlgili Soruşturma Başlattı

Kilimli Semt Polikliniğine kaldırılan çocuk kısa süre sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından 9 yaşındaki Rüzgar E.’nin cenazesi otopsisi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri ise küçük çocuğun gizemli ölümünün detaylarını araştırmaya başladı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen acı olayın duyulmasının ardından ailesi ve olayı duyan herkes yasa boğuldu. Talihsiz çocuğun otopsisinin yapılmasının ardından kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Olay üzerinde geniş çapkı incelemelerde bulunan polis ekiplerinin olayı soruşturmak üzere geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.