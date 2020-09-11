Devletten 200 TL'ye Varan Elektrik Faturası Desteği! Elektrik Faturası Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni bir proje kapsamında bakanlığa bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödemelerine destek olmak için 80 TL’ye kadar nakdi yardım veriyor. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde dağıtılacak yardımlardan birçok ihtiyaç sahibi ailenin yararlanması bekleniyor.

Söz konusu sosyal yardımdan yararlanmak için vatandaşların belirli şartları taşımaları istenmektedir. Temel ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç sahibi vatandaşların yeni destek dışında daha birçok farklı destekten yararlanması da mümkündür. Muhtaçlık durumu sona erene kadar elektrik tüketim fonu kapsamında 80 TL’ye kadar ihtiyaç sahibi vatandaşların destekten yararlanması öngörülmektedir.

Elektrik Desteğinden Yararlanma Şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan yeni bir proje ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarını ödemelerine destek olacak. Söz konusu yardımdan yararlanmak için hanenin kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerektiği ifade edildi 2020 yılına göre bu oran 701 TL olarak hesaplanıyor.

Elektrik faturası destek ödemesi kapsamında hanenin belirtilen yardım miktarından çok daha yüksek bir fatura ile karşılaşmaları durumunda bu farkı kendilerinin ödemesi gerekecek. Bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kaydolarak bu desteğe başvuru yapmaları mümkündür.

Elektrik Faturası Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlükleri bünyesinde vatandaşların başvurularını yaparak söz konusu yardımdan yararlanmaları mümkündür. Kayıt ve başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından nüfus cüzdanı ve elektrik faturası ile PTT’ye başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru sırasında:

· Sizin ve hanedekilerin nüfus cüzdanı,

· Güncel elektrik faturası,

· Başvuru dilekçesi vb.

Belgeler ile başvuru yapması gerekmektedir. 1 – 2 kişilik hanelerde 75 kWh tüketim için 40 TL, 3 kişilik hanede 100 kWh – 53 TL, 4 kişilik hanede 125 kWh – 67 TL ve 5 ve daha çok kişili hanelerde ise 150 kWh – 80 TL yardım veriliyor. Kronik rahatsızlığı olan ve evde tıbbi cihazla yardım alan kişiler ise 200 TL’ye kadar yardım alabiliyor.