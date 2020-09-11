Ankara'da Diriliş Ertuğrul Şoku! Kendini Ertuğrul Gazi Zannetti, Her Yeri Talan Etti! Milyonlar Şok İçinde İzledi...

Ankara'da covid-19 vakaları rekor kırarken, bunun yanı sıra; insanların çılgınlıkları, yaşadıkları, yaptıkları da rekor kırmaya devam ediyor. Çankaya ilçesinde H.A. isimli bir şahıs; yaptıklarıyla şoktan şoka soktu. İşte detaylar...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikamet eden H.A. Diriliş Ertuğrul dizisinde, Engin Altan Düzyatan'ın rol verdiği Ertuğrul Gazi olduğunu söyledi ve eline aldığı kılıcıyla ortalığı talan etti.