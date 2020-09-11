Ankara'da Diriliş Ertuğrul Şoku! Kendini Ertuğrul Gazi Zannetti, Her Yeri Talan Etti! Milyonlar Şok İçinde İzledi...
Ankara'da ilginç olayların ardı arkası kesilmiyor. Çankaya ilçesinde H.A. isimli şahıs; Diriliş Ertuğrul dizisinde; Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Gazi karakterinin kendi olduğunu iddia ederek; ortalığı karıştırdı. Yaptıklarıyla, "pes artık" dedirtti.
Ankara'da covid-19 vakaları rekor kırarken, bunun yanı sıra; insanların çılgınlıkları, yaşadıkları, yaptıkları da rekor kırmaya devam ediyor. Çankaya ilçesinde H.A. isimli bir şahıs; yaptıklarıyla şoktan şoka soktu. İşte detaylar...
Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikamet eden H.A. Diriliş Ertuğrul dizisinde, Engin Altan Düzyatan'ın rol verdiği Ertuğrul Gazi olduğunu söyledi ve eline aldığı kılıcıyla ortalığı talan etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.