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- 11 Eyl 2020 - 18:46 G: 11 Eyl 2020 - 18:58

Koronada Rekor Kıran Ankara'ya Muhteşem Haber! 19 Gün Sonra Bitmeye Başlayacak, Korona Çilesi Son Buluyor!

Koronavirüste rekor kıran Ankara ile ilgili olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek'den müjdeli haber geldi. Gerek, Ankara ile ilgili 30 Eylül tarihini göstererek oldukça umutlandıran bir açıklama altına imza attı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yaptığı açıklamalarla birlikte Ankara halkına koronavirüse yönelik müjdeyi verdi. İşte Mustafa Gerek'in o açıklamaları...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, Ankara'da koronavirüs vakalarında artış meydana gelmesinde; çevre şehirlerde hastalanan kişilerin tedavi amacıyla Ankara'yı tercih etmelerinin büyük etkisinin olduğunu söyleyerek, gelecek dönemle ilgili Ankara'ya dair müjdeli haberi verdi. Gelecek dönemin ise; 30 Eylül itibarıyla başlayacağını belirtti.

11 Eyl 2020 - 18:46 - Yaşam

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