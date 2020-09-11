Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Eyl 2020 - 18:46

Koronada Rekor Kıran Ankara'ya Muhteşem Haber! 19 Gün Sonra Bitmeye Başlayacak, Korona Çilesi Son Buluyor!

Koronavirüste rekor kıran Ankara ile ilgili olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek'den müjdeli haber geldi. Gerek, Ankara ile ilgili 30 Eylül tarihini göstererek oldukça umutlandıran bir açıklama altına imza attı.