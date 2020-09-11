Ankara'da Koronavirüs Kontrolü Kaybedildi! Vaka Sayısı Kendi Rekorunu Kırdı... Milyonlarca Kişi Büyük Risk Altında, İlçeler Belli Oldu!

Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık olarak 3 saat boyunca devam eden Bilim Kurulu toplantısının sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte, 2. dalganın değil; 1. dalganın 2. pikinin yaşandığını söyledi. Koca, Orta ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayısı artışına dikkat çekerken, Ankara ile ilgili korkunç açıklamayı yaptı. Koca'nın açıklamalarına göre ANKARA, İSTANBUL'U 2'YE KATLADI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ile ilgili korku dolu açıklamayı yaptı. 16 Milyon nüfusa sahip İstanbul'u 2'ye katladığını ileten Koca'nın açıklamaları korkuttu. Koca'nın sonrasında açıklama yapan bazı bilim kurulu üyeleri ise vakalarda kontrolün kaybedildiğini dile getirdiler.