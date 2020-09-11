Ankara Alev Alev Yanıyor! O İlçelerin Bugünkü Koronavirüs Tablosu Kırmızıyı da Aştı, Lav Rengi Aldı! Sonu Çok Kötü...

Ankara'da koronavirüs konusunda vaka artışının önüne geçilemiyor. Alev alev yanıyor. Normalde kırmızı olarak gösterilen riskli alanların yanı sıra bir de çok riskli alanlar açıldı ve rengi görenler şok oldu. Tabloya bakılırsa, Ankara'da durumlar çok vahim... İşte o ilçeler ve oranları!

Ankara'da koronavirüs tablosu şok etti. Yukarıda gördüğünüz görselde Keçirören'in vaka yoğunluğu kendini gösteriyor. Neredeyse her yer çok riskli bölge olmuş durumda. Bu vakalar 1 ay önce, çok daha düşüktü. Peki, diğer ilçelerde durum ne? Sayfa sayfa anlattık... Çok vahim!