Haberler Ankara Haberler Ankara
- 11 Eyl 2020 - 23:50 G: 12 Eyl 2020 - 00:07

Ankara Alev Alev Yanıyor! O İlçelerin Bugünkü Koronavirüs Tablosu Kırmızıyı da Aştı, Lav Rengi Aldı! Sonu Çok Kötü...

Ankara alev alev yanıyor! Hayat Eve Sığar uygulamasında bugün Ankara koronavirüs tablosunu görenler şok geçirdi. Keçiören ve birkaç ilçede artık kırmızı renkten çok daha koyu bir renk var ve bu ilçeler riskli bölge statüsünden "çok riskli bölge" statüsüne geçti. İşte tüm detaylar ve ilçeler...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüs konusunda vaka artışının önüne geçilemiyor. Alev alev yanıyor. Normalde kırmızı olarak gösterilen riskli alanların yanı sıra bir de çok riskli alanlar açıldı ve rengi görenler şok oldu. Tabloya bakılırsa, Ankara'da durumlar çok vahim... İşte o ilçeler ve oranları!

Ankara'da koronavirüs tablosu şok etti. Yukarıda gördüğünüz görselde Keçirören'in vaka yoğunluğu kendini gösteriyor. Neredeyse her yer çok riskli bölge olmuş durumda. Bu vakalar 1 ay önce, çok daha düşüktü. Peki, diğer ilçelerde durum ne? Sayfa sayfa anlattık... Çok vahim!

11 Eyl 2020 - 23:50 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüs Kontrolü Kaybedildi! Vaka Sayısı Kendi Rekorunu Kırdı... Milyonlarca Kişi Büyük Risk Altında, İlçeler Belli Oldu! mask
Ankara'da Koronavirüs Kontrolü Kaybedildi! Vaka Sayısı Kendi Rekorunu Kırdı... Milyonlarca Kişi Büyük Risk Altında, İlçeler Belli Oldu!
Koronada Rekor Kıran Ankara'ya Muhteşem Haber! 19 Gün Sonra Bitmeye Başlayacak, Korona Çilesi Son Buluyor! mask
Koronada Rekor Kıran Ankara'ya Muhteşem Haber! 19 Gün Sonra Bitmeye Başlayacak, Korona Çilesi Son Buluyor!
Ankara'da Diriliş Ertuğrul Şoku! Kendini Ertuğrul Gazi Zannetti, Her Yeri Talan Etti! Milyonlar Şok İçinde İzledi... mask
Ankara'da Diriliş Ertuğrul Şoku! Kendini Ertuğrul Gazi Zannetti, Her Yeri Talan Etti! Milyonlar Şok İçinde İzledi...
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi mask
Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi
Demet Akalın'a Yalan Söyleyen, İhanet Etti Denilen Kişinin İsmi Belli Oldu! O Şarkıcı Herkesi Şoka Soktu mask
Demet Akalın'a Yalan Söyleyen, İhanet Etti Denilen Kişinin İsmi Belli Oldu! O Şarkıcı Herkesi Şoka Soktu
Masterchef Yarışmacısı Kabusu Yaşadı! Az Kalsın Hastanelik Oluyordu... Öyle bir an geçirdi ki, izleyenler şok oldu! mask
Masterchef Yarışmacısı Kabusu Yaşadı! Az Kalsın Hastanelik Oluyordu... Öyle bir an geçirdi ki, izleyenler şok oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL