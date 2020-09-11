Ankara Alev Alev Yanıyor! O İlçelerin Bugünkü Koronavirüs Tablosu Kırmızıyı da Aştı, Lav Rengi Aldı! Sonu Çok Kötü...
Ankara alev alev yanıyor! Hayat Eve Sığar uygulamasında bugün Ankara koronavirüs tablosunu görenler şok geçirdi. Keçiören ve birkaç ilçede artık kırmızı renkten çok daha koyu bir renk var ve bu ilçeler riskli bölge statüsünden "çok riskli bölge" statüsüne geçti. İşte tüm detaylar ve ilçeler...
Ankara'da koronavirüs konusunda vaka artışının önüne geçilemiyor. Alev alev yanıyor. Normalde kırmızı olarak gösterilen riskli alanların yanı sıra bir de çok riskli alanlar açıldı ve rengi görenler şok oldu. Tabloya bakılırsa, Ankara'da durumlar çok vahim... İşte o ilçeler ve oranları!
Ankara'da koronavirüs tablosu şok etti. Yukarıda gördüğünüz görselde Keçirören'in vaka yoğunluğu kendini gösteriyor. Neredeyse her yer çok riskli bölge olmuş durumda. Bu vakalar 1 ay önce, çok daha düşüktü. Peki, diğer ilçelerde durum ne? Sayfa sayfa anlattık... Çok vahim!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.