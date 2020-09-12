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- 12 Eyl 2020 - 14:03 G: 12 Eyl 2020 - 14:16

2020 Bursluluk Sınavı Taban Puanları! 2020 Bursluluk 5,6,7,8,9,10,11. Sınıf Boş Kontenjanlar Listesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlene 2020 yılı bursluluk sınavları için geri sayım başladı. Çok sayıda ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencinin devlet bursu ile eğitim ve öğretim hayatlarını tamamlamalarını sağlayan bursluluk sınavı kapsamında öğrenciler ise boş kontenjanları ve taban puanlarını merak etmeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5’inci sınıftan 11’inci sınıfa kadar tüm öğrenciler için düzenlediği 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kapsamında 5 Eylül’de ilk sınav gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 1 milyon 300 bin öğrencinin katıldığı sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmeye başladı.

2020 Bursluluk Sınavı (İOKBS) Sonuçları Açıklandı Mı?

5 Eylül 2020 tarihinde Türkiye genelinde toplamda 1 milyon 300 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen bursluluk sınavı kapsamında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. Öte yandan boş kontenjanlar ve taban puanları da öğrencilerin merak ettiği diğer önemli konular arasında yerini alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yeni sınav takvimi kapsamında 2020 İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül 2020 Pazartesi günü açıklanacak. Sınavdan başarılı puan alan ve ilgili okullara kayıtlarını yaptıran öğrenciler, okul kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayının başından itibaren öğrencilere dağıtılmaya başlayacak.

2020 Bursluluk Sınavı Taban Puanları

2020 yılı ilk ve ortaöğretim bursluluk sınavının yapılmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı 28 Eylül günü merakla beklenirken bir yandan öğrenciler güncel taban puanları ve kontenjanları da merak etmeye başladı. Buna göre taban puanı ve kontenjanlar:

·         5. Sınıflar: Diğer Çocuk Kontenjanı: 450.184 | Korunmaya Muhtaç: 143.967 | Öğretmen Çocukları: 311.902 | Bulunduğu Yerde Okul Yok: 436.906

·         6. Sınıflar: Diğer Çocuk Kontenjanı: 419.755 | Korunmaya Muhtaç: 118.702 | Öğretmen Çocukları: 172.85 | Bulunduğu Yerde Okul Yok: 415.313

·         7. Sınıflar: Diğer Çocuk Kontenjanı: 409.379 | Korunmaya Muhtaç: 129.6433 | Öğretmen Çocukları: 163.983 | Bulunduğu Yerde Okul Yok: 410.205

·         8. Sınıflar: Diğer Çocuk Kontenjanı: 394.447 | Korunmaya Muhtaç: 129.576 | Öğretmen Çocukları: 152.052 | Bulunduğu Yerde Okul Yok: 344.631

12 Eyl 2020 - 14:03 - Eğitim

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