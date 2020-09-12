KPSS 2020 Terci Sorgulama Nasıl Yapılır? 2020 KPSS Tercih Sorgulama Ekranı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 107 bin 546 kişinin toplamda başvuru yaptığı kadrolar arasından, 2 bin 579 kişinin boş kontenjanlara yerleştirildikleri ifade edildi. ÖSYM KPSS 2020 sorgulama ekranına erişim sağlayarak adayların aday şifreleri ile sisteme giriş yapmaları ve tercih sonuçlarını görüntülemeleri mümkündür.

KPSS 2020 Terci Sorgulama Nasıl Yapılır?

KPSS 2020/10 tercih sonuçları ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı. 31 Ağustos – 03 Eylül 2020 tarihleri arasında adaylar tarafından tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklandı. Adayların ÖSYM resmi web sayfası üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla:

· T.C. Kimlik Numarası

· Aday Şifresi

Kullanarak sorgulama yapması mümkündür. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadro ve pozisyonları için yerleşen adayların sonuçları görüntülenebilmektedir. Söz konusu kurum ve pozisyonlar için başvuru yapan adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercih durumunu sorgulayarak yerleştirme durumunun görüntülenmesi mümkündür.

KPSS Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları

KPSSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen adaylar açıklandı. 11 Eylül 2020 tarihinde açıklanan tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce aday sistem üzerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. 31 Ağustos ve 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştiren adaylar KPSS puanlarına göre talep ettikleri pozisyonlara yerleştirildiler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile tercih ekranına giriş yapan adayların tercih durumlarını görüntülemesi ve başvuru yaptıkların ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı kadrosuna yerleşip yerleşmediklerini sorgulamaları mümkündür. Adayların ÖSYM üzerinden tercihlerini görüntülemeleri mümkündür.