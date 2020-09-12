Ankara'da Kum Fırtınası! Koronada Zirveyi Oynarken, Bir de Kum Fırtınası Felaketi Başladı! Sonumuz Geliyor mu?
Ankara'da son dakika kum fırtınası tüm Ankara halkını şoka soktu! Feci görüntülerle birlikte fırtınanın içinde kalanların nefes alma problemleri yaşadığı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda fırtınanın ne denli büyük olduğu görülürken, son günlerde adı sık sık koronayla anılan Ankara'da ikinci bir felaketin kum fırtınası olup olmayabileceği tartışıldı. Bazı kişiler sosyal medyada, artık kıyametin kopacağını ve sonumuzun geldiğini iddia etti.
Ankara'da kum fırtınası görüntülerini görenler gözlerine inanamadı.
Ankara Polatlı’da kum fırtınası!— Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) September 12, 2020
Fırtına Ankara’da da etkisini gösteriyor. pic.twitter.com/BBLKhNC8GT
Ankara / Polatlı'dan son dakika görüntüleri paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, kum fırtınasının ne denli büyük olduğu görüldü.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.