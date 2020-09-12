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- 12 Eyl 2020 - 16:21 G: 12 Eyl 2020 - 16:42

Ankara'da Kum Fırtınası! Koronada Zirveyi Oynarken, Bir de Kum Fırtınası Felaketi Başladı! Sonumuz Geliyor mu?

Ankara'da son dakika kum fırtınası tüm Ankara halkını şoka soktu! Feci görüntülerle birlikte fırtınanın içinde kalanların nefes alma problemleri yaşadığı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda fırtınanın ne denli büyük olduğu görülürken, son günlerde adı sık sık koronayla anılan Ankara'da ikinci bir felaketin kum fırtınası olup olmayabileceği tartışıldı. Bazı kişiler sosyal medyada, artık kıyametin kopacağını ve sonumuzun geldiğini iddia etti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da kum fırtınası görüntülerini görenler gözlerine inanamadı. 

Ankara / Polatlı'dan son dakika görüntüleri paylaşıldı. Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, kum fırtınasının ne denli büyük olduğu görüldü.

12 Eyl 2020 - 16:21 Ankara- Gündem

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