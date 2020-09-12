Anasayfa/

Foto Galeri/

12 Eyl 2020 - 17:18

O Yarışmacı Masterchef'i İfşa Etti! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek... Bugün Kaybeden Takım Ortaya Çıktı!

Masterchef'te şok eden bir olay yaşandı. Bir yarışmacı, kaybeden takımı ifşa etti. Hiçbir şekilde mutfak eğitimi almadan ana kadroda yarışma hakkı elde eden yarışmacılardan biri; Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bugün kaybeden takımı ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı, bunu görünce deliye dönecek!