O Yarışmacı Masterchef'i İfşa Etti! Acun Ilıcalı Deliye Dönecek... Bugün Kaybeden Takım Ortaya Çıktı!
Masterchef'te şok eden bir olay yaşandı. Bir yarışmacı, kaybeden takımı ifşa etti. Hiçbir şekilde mutfak eğitimi almadan ana kadroda yarışma hakkı elde eden yarışmacılardan biri; Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, bugün kaybeden takımı ortaya çıkardı. Acun Ilıcalı, bunu görünce deliye dönecek!
Acun Ilıcalı'nın büyük emekler vererek hazırladığı, Somer, Danilo ve Mehmet Şef'lerin oldukça uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkardığı Masterchef 2020'de flaş ifşa!
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Özellikle sosyal medya hesabında yaptığı ağır makyajlarıyla gündeme gelen, mutfak eğitimi almayan o güzel yarışmacı, paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırsa da; milyonlarca kişi dakikalar içerisinde kaydedip, tekrar yayınladı. Buna göre Masterchef'in merakla beklenen bölümünden spoiler verilmiş oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.