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12 Eyl 2020 - 17:30

Demet Akalın'da Çok Büyük Nazar Var! Art Arda Yaşadıkları Hayranlarına "Pes" Dedirtti! Şimdi de Küçük Meleği Hira...

Demet Akalın'ın son zamanlarda başına gelenler hem kendini hem de sevenlerini bir hayli üzdü. Şimdi de; küçük meleği, hayranlarının da kendi bebeği gibi gördüğü Hira'nın üzerine cam düştü. Akalın'ın bu denli olaylar yaşamasıyla ilgili, büyük nazar olduğu söylendi.