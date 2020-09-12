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- 12 Eyl 2020 - 17:30 G: 12 Eyl 2020 - 17:40

Demet Akalın'da Çok Büyük Nazar Var! Art Arda Yaşadıkları Hayranlarına "Pes" Dedirtti! Şimdi de Küçük Meleği Hira...

Demet Akalın'ın son zamanlarda başına gelenler hem kendini hem de sevenlerini bir hayli üzdü. Şimdi de; küçük meleği, hayranlarının da kendi bebeği gibi gördüğü Hira'nın üzerine cam düştü. Akalın'ın bu denli olaylar yaşamasıyla ilgili, büyük nazar olduğu söylendi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Demet Akalın'ın kızı Hira, dün akşam saatlerinde resmen ölümden döndü. Küçük kız; annesinin ve sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi. 

Demet Akalın, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla tüm hayranlarını şok etti. Henüz 6 yaşında olan kızının üzerine cam düştüğünü açıklayan Akalın, seven herkesten dua talebinde bulundu.

12 Eyl 2020 - 17:30 Ankara- Yaşam

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