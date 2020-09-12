Ankara'da Koronavirüs "Ultra Pik" Noktada! Türkiye'de İlk Kez Görülüyor... O Şehirden Gelen Hayatını Kaybetti! Bugün Sayılar Çok Korkunç...

Ankara'da koronavirüste güncel durum görenleri korkutuyor...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamayla birlikte; vaka sayıları da netlik kazandı. Vaka sayılarının ötesindeki durum ise, Ankara'nın durumu oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında Ankara haritasına bakıldığında, "pik" değil, "ultra pik" noktada olduğu görülüyor. Çünkü 1 ay içerisinde her yer tamamen "kıpkırmızı" hale gelmiş durumda.