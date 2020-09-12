Ankara'da Koronavirüs "Ultra Pik" Noktada! Türkiye'de İlk Kez Görülüyor... O Şehirden Gelen Hayatını Kaybetti! Bugün Sayılar Çok Korkunç...
Ankara'da koronavirüs, Sağlık Bakanı tabiriyle "pik" noktaya ulaşmış durumda. Halk tabiriyle ise "ultra pik" noktaya ulaştı. Açıklanan son verilerle birlikte Hayat Eve Sığar uygulamasında Ankara'ya göz atıldığında, hemen hemen her ilçenin "çok riskli bölge" olduğu görüldü. Bununla sınırlı değil. Bartın'dan gelen birisi, Ankara'da hayatını kaybetti ve son olarak, Ankara için yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Galerinin son sayfalarında tüm ilçelerin koronavirüs durumlarını görebilirsiniz.
Ankara'da koronavirüste güncel durum görenleri korkutuyor...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamayla birlikte; vaka sayıları da netlik kazandı. Vaka sayılarının ötesindeki durum ise, Ankara'nın durumu oldu. Hayat Eve Sığar uygulamasında Ankara haritasına bakıldığında, "pik" değil, "ultra pik" noktada olduğu görülüyor. Çünkü 1 ay içerisinde her yer tamamen "kıpkırmızı" hale gelmiş durumda.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.