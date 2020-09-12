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- 12 Eyl 2020 - 18:57 G: 12 Eyl 2020 - 19:42

Ankara'nın 25 Günlük Koronavirüs Değişimi Tüyler Ürpertti! Türk Halkının Çaresiz Bekleyişi Sürüyor, Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor!

Türkiye'de koronavirüs denildiği an ilk akla gelen şehir Ankara oluyor. Vaka artış hızında İstanbul'u, İzmir'i, Güneydoğu Anadolu'yu ve diğer tüm bölgeleri geçen, Türkiye rekorunu kıran Ankara'nın 25 günlük koronavirüs değişimi tüyler ürpertti. Bundan 25 gün önce, Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla paylaşılan tabloda birçok bölge mavi - yeşil arasıyken; bugün aynı bölgeler tamamen kıpkırmızı olmuş durumda ki, 25 günde bu hale gelen Ankara'yı gelecekte neyin beklediği sorusuna kimse cevap...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara çok büyük risk altında! İşte 25 günlük o korkunç değişim...

Ankara'nın 25 günlük değişim tablosunu şu şekilde sıralayacağız. İlk fotoğraf 25 gün öncesine ait, ikinci fotoğraf bugüne ait. Yani bir önce, bir sonra şeklinde paylaşım yapacağız. (Not: İlçeler karışık verilmiştir)

12 Eyl 2020 - 18:57 Ankara- Yaşam

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