Ankara'nın 25 Günlük Koronavirüs Değişimi Tüyler Ürpertti! Türk Halkının Çaresiz Bekleyişi Sürüyor, Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor!
Türkiye'de koronavirüs denildiği an ilk akla gelen şehir Ankara oluyor. Vaka artış hızında İstanbul'u, İzmir'i, Güneydoğu Anadolu'yu ve diğer tüm bölgeleri geçen, Türkiye rekorunu kıran Ankara'nın 25 günlük koronavirüs değişimi tüyler ürpertti. Bundan 25 gün önce, Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla paylaşılan tabloda birçok bölge mavi - yeşil arasıyken; bugün aynı bölgeler tamamen kıpkırmızı olmuş durumda ki, 25 günde bu hale gelen Ankara'yı gelecekte neyin beklediği sorusuna kimse cevap...
Ankara çok büyük risk altında! İşte 25 günlük o korkunç değişim...
Ankara'nın 25 günlük değişim tablosunu şu şekilde sıralayacağız. İlk fotoğraf 25 gün öncesine ait, ikinci fotoğraf bugüne ait. Yani bir önce, bir sonra şeklinde paylaşım yapacağız. (Not: İlçeler karışık verilmiştir)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.