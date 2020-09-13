MHP Grup Başkanvekili Akçay: "101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz"

Macron'un talihsiz ve haddini aşan açıklamasını şiddetle reddettiklerini belirten Erkan Akçay, şunları kaydetti:"Bugün Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ne işi vardır. Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Akdeniz’de bizim toplam 460 bin kilometrekarelik bir yetki alanımız var. Biz buna 'Mavi Vatan' diyoruz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, geçmişte Alaşehir Kongresi ile ve istiklal ve istikbal ruhuyla dünyanın süper güçlerine karşı vatanımızı savunmuşsak, bugün de vatanımızı savunacağız. Artık Türkiye 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap ve bitap düşmüş bir ülke değil. Elhamdülillah 101 yıl önceye göre 101 kat daha güçlüyüz."