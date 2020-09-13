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- 13 Eyl 2020 - 12:15 G: 13 Eyl 2020 - 12:16

Mamak Belediyesi, gençlere yönelik sürdürdüğü yatırımlarına bir yenisini daha ekledi - Ankara

Her hafta bir temel atımı ve açılışlarla hizmet halkasına yeni eserler kazandıran Mamak Belediyesi, gençlere yönelik sürdürdüğü yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Her hafta bir temel atımı ve açılışlarla hizmet halkasına yeni eserler kazandıran Mamak Belediyesi, gençlere yönelik sürdürdüğü yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Zirvekent Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik inşaat alanında inşasına başlanan Zirvekent Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı. Pandemi tedbirlerinin en üst seviyede olduğu temel atma törenine, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı. Zirvekent Gençlik Merkezi’nin gelenek ile modernin buluşması olduğunu kaydeden Başkan Köse, tesisin gençlere birçok alanda faaliyet göstereceği ve sosyal yönden birçok ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Gençlerin birinci adresi olacak

Tesisin adaylık döneminde söz verdiği projelerden biri olduğunun altını çizen Köse, seçim yatırımlarından bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu içinde olduklarını kaydetti. Köse, “Bugün ilçemizde geçtiğimiz haftalarda Altınevler Mahallemizde temelini attığımız Gençlik Merkezimizin ardından, gençlik için bir tesisin daha temelini atıyoruz. Rabbime şükürler olsun ki şu anda bulunduğumuz durumda artık yatırımlarımızı taçlandırma zamanı geldi. Buradaki bu tesis ben inanıyorum ki sadece bir inşaat değil gençlerin iyi şeylerle güzel şeylerle, dostluklarla bir arada bulunmasını sağlayan çok önemli bir mekan. Gençlere sahip çıkmanın yolu sadece nasihat vermekten ibaret değil, gençlere sahip çıkmanın yolu onlara alternatif imkanlar oluşturmak. Gençlerimizi kültürle, okumayla, sporla, sanatla, el becerileriyle bir şekilde meşgul etmemiz lazım. Ne kadar onlara sahip çıkarsak o kadar geleceğe onları iyi hazırlamış oluruz. Gençlerimizi istikbale geleceğe daha güzel hazırlamanın gayreti içindeyiz” dedi.

Sosyal mekan olacak

Mamak Belediyesi tarafından planlanan ve içerisinde çok amaçlı salon (Basketbol, voleybol, gösteri, konferans), sahne, soyunma odası, seminer salonu, el sanatları odası, zeka oyunları odası, plastik sanatlar, odası derslik ve kütüphane, mescid ve mutfak bulunan Zirvekent Gençlik Merkezi tamamlandığında gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak.

13 Eyl 2020 - 12:15 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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