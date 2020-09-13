Arkadaşını kız arkadaşına sarkıntılık ettiği iddiasıyla öldürmüştü! Olay sonrası kaçan zanlı...
Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde silahla vurulan Alper Yıldırım'ın, 10 Eylül'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.
Saldırıyı Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelinin Kartal'da bir evde saklandığını tespit etti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, iş arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma üzerine vurduğunu ve korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.