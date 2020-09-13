Ankara'da Kabus Dönemi! Koronavirüs Bu Sefer Tamamen Kontrolden Çıktı! Günlük Vaka Sayısı Rekor Kırdı... O İlçede 1 Günde 906 Kişi Pozitif Oldu!

Ankara'da kabus dönemi başladı! Koronavirüs bu kez tamamıyla kontrolden çıktı... İşte tüm detaylar!

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ve Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, gelişmelerin çok ürpertici bir boyuta ulaştığını ifade etti. Baytemur tarafından yapılan açıklamalara göre günlük vaka sayısı 5.000 civarına çıkmış durumda. ATO, bu rakamları korona testi pozitif çıkan hastaları kontrol eden filyasyon ekiplerinden alınan bilgiler sonucunda elde ettiğini vurguladı.