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- 13 Eyl 2020 - 20:50 G: 13 Eyl 2020 - 21:40

Ankara'da Kabus Dönemi! Koronavirüs Bu Sefer Tamamen Kontrolden Çıktı! Günlük Vaka Sayısı Rekor Kırdı... O İlçede 1 Günde 906 Kişi Pozitif Oldu!

Ankara'da koronavirüse yönelik şok eden bir iddia paylaşıldı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ve Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, şehirde günlük vaka sayılarının 5.000 civarında olduğunun altını çizdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da kabus dönemi başladı! Koronavirüs bu kez tamamıyla kontrolden çıktı... İşte tüm detaylar!

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ve Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, gelişmelerin çok ürpertici bir boyuta ulaştığını ifade etti. Baytemur tarafından yapılan açıklamalara göre günlük vaka sayısı 5.000 civarına çıkmış durumda. ATO, bu rakamları korona testi pozitif çıkan hastaları kontrol eden filyasyon ekiplerinden alınan bilgiler sonucunda elde ettiğini vurguladı.

13 Eyl 2020 - 20:50 Ankara- Yaşam

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