Ankara'da Kabus Dönemi! Koronavirüs Bu Sefer Tamamen Kontrolden Çıktı! Günlük Vaka Sayısı Rekor Kırdı... O İlçede 1 Günde 906 Kişi Pozitif Oldu!
Ankara'da koronavirüse yönelik şok eden bir iddia paylaşıldı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ve Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, şehirde günlük vaka sayılarının 5.000 civarında olduğunun altını çizdi.
Ankara'da kabus dönemi başladı! Koronavirüs bu kez tamamıyla kontrolden çıktı... İşte tüm detaylar!
Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemur ve Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serhat Özsoy, gelişmelerin çok ürpertici bir boyuta ulaştığını ifade etti. Baytemur tarafından yapılan açıklamalara göre günlük vaka sayısı 5.000 civarına çıkmış durumda. ATO, bu rakamları korona testi pozitif çıkan hastaları kontrol eden filyasyon ekiplerinden alınan bilgiler sonucunda elde ettiğini vurguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.