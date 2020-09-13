Ankara'da Koronavirüse Çözüm Bulundu! Son Dakika... Bu Yapılırsa 3 Ay İçinde Vaka Sayısı 10'lara Düşecek! Tüm Halkın Dikkatine Fahrettin Koca Açıkladı

Ankara'da her geçen gün koronavirüste rekor kırıldığına dair haberler geliyor. Virüsün şuan Türkiye'de en hızlı şekilde yayıldığı bu şehirde koronavirüse çözüm bulundu. Tabi bu çözüm sadece Ankara değil, diğer tüm şehirler için de geçerli. Peki çözüm ne? İşte detaylar...

Bugün, koronanın çaresi bulundu; Havuç ve Domates koronaya iyi geliyor denilse, Türkiye'de havuç ve domates stoğu büyük ihtimalle aynı gün içerisinde tükenir değil mi?

Bugün denilse ki; koronavirüsün çözümü Bayburt'un X köyünde; ne olur? Herkes akın akın oraya koşar, tıka basa doldurur değil mi?

Ya da bugün denilse ki, koronavirüse çözüm olarak bi su bulduk. A kuyusunda bu suyu bulabilirsiniz...Milyonlarca insan su kuyusunu kurutur değil mi?

Bugün koronavirüsün çözümü bu saydıklarımızın hiçbiri değil. Ne somut bir aşı var, ne somut bir bitki, ne su var, ne de farklı bir şey. Koronavirüse çare yok. Peki çözümü ne? Çözümü çok basit.

Gerek bilim insanları, gerekse Sağlık Bakanı Koca; sık sık maskenin önemini, sosyal mesafenin önemini anlatıyor. Maske takıp, sosyal mesafeye uyulduğu ve gerekmediği sürece dışarı çıkılmadığında koronavirüsün biteceğini tam 6 aydır dile getiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125 bin 246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Bu sayı HES kodu kullanmaya başladığımız tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade etmektedir. HES kodu kullanımını yaygınlaştırmak temel hedeflerimizden biri. Güvenli alan kullanımı HES kodu ile mümkün. Mücadele birlikteliği hepimizi virüsten kurtaracak olan güçtür."

Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir "sosyal mesafe"Tedbir alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs vakalarının yayılma ihtimali en yüksek noktalar, market ve pazar yerleri olarak görülüyor.

Bu yerlerde işletme sahibi ve pazarcıların alması gereken önlemlerin yanı sıra müşterilerin en çok "sosyal mesafeyi koruma"ya dikkat etmesi gerekiyor. Maske takma zorunluluğu bulunsa da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri taşıyanların, pazar yerine ya da markete girmemesi önem taşıyor.

Ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin dokunularak seçilmemesi, diğer müşteriler ve satıcılarla mesafenin en az 3-4 adım olarak korunmasına dikkat edilmesi de şart. Marketlerde ödemelerin mümkünse temassız kredi kartıyla yapılması, pazar yerlerindeki tuvaletlerde elleri kurutmak için sıcak hava üfleyen makinelerin yerine kağıt havlu kullanılması, Kovid-19 önlemleri arasında sıralanıyor.

Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarıSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki artışa ilişkin, "Ankara'da vaka sayıları, İstanbul'un iki katı gibi görünse de İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var." uyarısında bulundu.

Peki, soruyoruz... Koronavirüsün çaresi maskeyken, sosyal mesafeyken bunlara neden itibar etmiyoruz? Yorum bölümünden fikirlerinizi iletiniz.

Ankara'da koronavirüs hızla artmaya devam ediyor. 25 gün önce hemen hemen her yer mavi ve yeşil bölgeyken, bugün neredeyse hiçbir yerde mavi ve yeşil bölge yok. Her yer kıpkırmızı. Peki, bunun üstesinden nasıl gelinecek?

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

