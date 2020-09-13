Ankara'da Koronavirüse Çözüm Bulundu! Son Dakika... Bu Yapılırsa 3 Ay İçinde Vaka Sayısı 10'lara Düşecek! Tüm Halkın Dikkatine Fahrettin Koca Açıkladı
Ankara halkına müjdeli haberi Sağlık Bakanı Koca ve bilim insanları verdi. Fakat bu müjde, öyle herkesin zannettiği gibi "aşı bulundu" gibi bir müjde değil. Çünkü bu müjde sayesinde halk; kendi başına Koronavirüsü bitirecek. Ankara'da koronavirüsü bitirmek adına, lütfen haberimizi paylaşın ve sonuna kadar okuyun. (Haberlerankara.com / Özel Haber)
Ankara'da her geçen gün koronavirüste rekor kırıldığına dair haberler geliyor. Virüsün şuan Türkiye'de en hızlı şekilde yayıldığı bu şehirde koronavirüse çözüm bulundu. Tabi bu çözüm sadece Ankara değil, diğer tüm şehirler için de geçerli. Peki çözüm ne? İşte detaylar...
Bugün, koronanın çaresi bulundu; Havuç ve Domates koronaya iyi geliyor denilse, Türkiye'de havuç ve domates stoğu büyük ihtimalle aynı gün içerisinde tükenir değil mi?
Bugün denilse ki; koronavirüsün çözümü Bayburt'un X köyünde; ne olur? Herkes akın akın oraya koşar, tıka basa doldurur değil mi?
Ya da bugün denilse ki, koronavirüse çözüm olarak bi su bulduk. A kuyusunda bu suyu bulabilirsiniz...Milyonlarca insan su kuyusunu kurutur değil mi?
Bugün koronavirüsün çözümü bu saydıklarımızın hiçbiri değil. Ne somut bir aşı var, ne somut bir bitki, ne su var, ne de farklı bir şey. Koronavirüse çare yok. Peki çözümü ne? Çözümü çok basit.
Gerek bilim insanları, gerekse Sağlık Bakanı Koca; sık sık maskenin önemini, sosyal mesafenin önemini anlatıyor. Maske takıp, sosyal mesafeye uyulduğu ve gerekmediği sürece dışarı çıkılmadığında koronavirüsün biteceğini tam 6 aydır dile getiriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "57 can kaybı, 1527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan birlik ve beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.
HES kodu ile toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeye çalışan 125 bin 246 kişi riskli olduğu için engellenmiştir. Bu sayı HES kodu kullanmaya başladığımız tarihten bu yana toplam engellenen kişi sayısını ifade etmektedir. HES kodu kullanımını yaygınlaştırmak temel hedeflerimizden biri. Güvenli alan kullanımı HES kodu ile mümkün. Mücadele birlikteliği hepimizi virüsten kurtaracak olan güçtür."
Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir "sosyal mesafe"Tedbir alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs vakalarının yayılma ihtimali en yüksek noktalar, market ve pazar yerleri olarak görülüyor.
Bu yerlerde işletme sahibi ve pazarcıların alması gereken önlemlerin yanı sıra müşterilerin en çok "sosyal mesafeyi koruma"ya dikkat etmesi gerekiyor. Maske takma zorunluluğu bulunsa da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri taşıyanların, pazar yerine ya da markete girmemesi önem taşıyor.
Ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin dokunularak seçilmemesi, diğer müşteriler ve satıcılarla mesafenin en az 3-4 adım olarak korunmasına dikkat edilmesi de şart. Marketlerde ödemelerin mümkünse temassız kredi kartıyla yapılması, pazar yerlerindeki tuvaletlerde elleri kurutmak için sıcak hava üfleyen makinelerin yerine kağıt havlu kullanılması, Kovid-19 önlemleri arasında sıralanıyor.
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarıSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarındaki artışa ilişkin, "Ankara'da vaka sayıları, İstanbul'un iki katı gibi görünse de İstanbul'a Anadolu'dan dönüşlerin başlamasıyla önümüzdeki birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var." uyarısında bulundu.
Peki, soruyoruz... Koronavirüsün çaresi maskeyken, sosyal mesafeyken bunlara neden itibar etmiyoruz? Yorum bölümünden fikirlerinizi iletiniz.
Ankara'da koronavirüs hızla artmaya devam ediyor. 25 gün önce hemen hemen her yer mavi ve yeşil bölgeyken, bugün neredeyse hiçbir yerde mavi ve yeşil bölge yok. Her yer kıpkırmızı. Peki, bunun üstesinden nasıl gelinecek?
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Volkan - Cok yakinda koranadan degil maddiyat tan olumler baslayacak cunku herkes borc batagginda bende dahil dolmus suruyorum ankarada haftanin arabanin yattigiyla beraber 4 gun calisiyorum sabah 10.30 aksam 11.00 kadar calisma suresine bakin aldigimiz para sukurler olsun 70 veya 80 toplasan asgari ucret etmiyor ama bu ulkede kira 1000 dan basliyor polisimiz 5000 6000 maas aliyor eski memurlar bir tek biray cift maaş bu kisiler kendilerini kurtariyorlar ya biz bittik raabim INŞALLAH bize yardim eder bizim gibi diger magdur iscilerede biz emekciyiz salla basini almasini yapamiyoruz ter var emek var bankalar kamu bankalari kredi veriyor emekliye memura isci ne olursa olsun umurlarinda degil bence koranayi birakalim iscilere bir cozum bulalım bulsunlar kardesim kornadan degil yuvalar yikilacak intiharlar olacak isciler ac kalacak olumler dahada çoğalacak buyume boyle olmaz hazine bakanım biz yoksak sende yoksun bunuda bilesin
Kurşun - Sadece 1ay tüm dünya evinde kalsa Corona zaten biter
Harbi Adam - Bu yazılanları vatandaş uygulasa zaten korona biter. Haklısınız...
Farkhunda . - Özel sektör çalışanları , işverenler demiyorum zira işverenin her zaman yanindalar. İşçiler ne olacak ! Biz çalışan işçilere ne olacak. İşten çıkarılma yasağını kullanan sürekli ücretsiz izne ayrılan işçiye ne olacak ! Neden duyulmuyor yahut söylenmiyor bunlar. İşten çıkarılma yasağı olmasa en azından tazminatı alıp geçiniriz yolumuza bakarız, istifaya zorlanmayiz ..... Ama bu şekilde hem emeğimizle, hem hayatimizla oynanıyor.... Kusura bakmayın lütfen ama , işverenlerin %80 i bunu fırsat olarak kullanıyor ...... İşçilerde geçim derdine seslerini çıkaramıyorlar... Sözde ücretsiz izindeyiz , adımıza başvuru bile yapılmamış para bile alamadım .... Lütfen duyun bizi tüm ekmeğinde olan işçiler olarak !
Tahir Tunçer - Artık insanlar corona lafı duymaktan bıktı ve artık kimse tınlamıyo insanlar ekmeğinin peşinde 1 taksici önceden 5 iş alıp günü kurtarıyordu ama şimdi 10 12 iş alması lazım dışarda daha cok vakit gecırıyo örnekler cogaltılabılır olan cafe kahve kıraathane nargile cafelere oldu 6 aydır kapalılar eğlence sektörü aynı şekilde gecim derdi olan insan nasıl evde oturur iş arar gezer tozar biyerden bulaşır oda herkese yayar
Ertan - Peki özel sektörde belediyede çalışanlar ne olacak bunuda söylermisiniz bu konuda neden hiç birşey yapılmıyor bunlar insan değilmi yazık sayın valim bu duruma bi el atın lütfen bizimde çocuğumuz var bizede yazık
Sipex - Yatın sizde yatın anasını satayım. İşin var gücün var, kendini korusana be adam vali senin neyini koruyacak.
Herşeyi birilerinden beklemekten ne zaman utanıp arlanacak bu toplum. O işe girmek için harcadığınız cabayı covid önlemi için harcasan zaten bişe olacağı yok.
Ağlamak ağlamak ağlamak. Valide Allah sanki, bide bunu ver
Ankaralı - Bu süper haber ve yorum için tebrik ediyorum sizleri. Bravo.
Deniz - Kendisine güvenen biz dua ediyoruz dua bizi korur diyenler,biz genciz bize bişey olmaz diyenler,biz yaşlandık ölsek neolur diyenler,pamuğu daha cazip bulup maske takmayı istemeyenler malesef,
Aslihan - Memurum şeker tansiyon hastasiyim ne idari izin nede esnek geçmedik malum valilik sadece kendi memuruna verdi keşke hepimizi kapsayacak genelge çıksa kurumlara birakilmasa mecbur evden çıkıp hergun esnek mesai olmadan mesaiye devam
Angarali - E nabız da raporunuz varsa izin veriliyor
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.