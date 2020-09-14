MasterChef Selin Kimdir, MasterChef Türkiye Yarışmacısı Selin Öztürk Kaç Yaşında ve Ne İş Yapıyor?

14 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde MasterChef Türkiye’nin yeni yarışmacısı olarak ana kadroya dahil olacak Selin Öztürk Aydın, yarışmanın yeni bölümünde takım oyunda ilk mücadelesini verecek. Daha şimdiden merak edilen yarışmacılar arasında yerini alan Selin Öztürk’ün mesleki kariyeri ve hayatı ise merak ediliyor.

MasterChef Türkiye Yeni Yarışmacısı Selin Öztürk Aydın Kimdir?

1990 yılında İzmir’de dünyaya gelen Selin Öztürk Aydın, Manisa Celal Bayar Üniversitesinden mezun olmuştur. Evli ve bir çocuk annesi olan Selin Öztürk Aydın kendisini genç girişimci olarak tanımlamıştır.

Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusu olan Selin Öztürk Aydın, kurucusu olduğu firma ile eğitim ve insan kaynakları alanında aktif olarak faaliyet göstermektedir. Öte yandan Ege İş Kadınları Dernek üyesi olarak sayısız sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak yer alan Selin Öztürk Aydın MasterChef Türkiye 2020’ye yedeklerden dahil olmayı başarmıştır.

Mutfağa olan tutkusunun çok büyük olduğunu ifade eden Selin Öztürk Aydın, kendine ait restoran ile lezzetli yemekler sunmanın en büyük hayali olduğunu ve bu nedenle yarışmaya katıldığını ifade etmiştir.

MasterChef’e Yeni Bir İsim Daha Katıldı

MasterChef Türkiye 2020 ana kadrosu için yedekler arasından dahil olmayı başaran Selin Öztürk Aydın, 14 Eylül Pazartesi akşamı TV 8 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde ilk mücadelesini verecek. Yeni bölümde yapılacak takım oyunda mücadele etmesi beklenen Selin Öztürk Aydın hayatı ve kariyeri ile daha şimdiden merak edilmeye başladı. yarışmaya dahil olan yeni adaylar arasında yerini alan Selin Öztürk Aydın kariyeri ve yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor.