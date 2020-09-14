Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Sevenlerini Şoka Soktu! Kolları, Bacakları... İşte o video ve fotoğraflar!
Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarı adım attı. Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret ettiği esnada videosunu çektirip, sevenleriyle paylaştı. Yaşadığı çok ciddi sağlık problemlerinden dolayı tam 235 gün yoğun bakımda kalan Erbil, taburcu olmasının ardından 3 kez hastaneye kaldırılmıştı. Şuanda evde tedavisi devam eden Erbil, koronavirüsten dolayı dışarı çıkmasa da; uzun bir süre sonra dışarı adım attı ve hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erbil'in fotoğraflar ve videolardaki koluyla bacak...
Mehmet Ali Erbil uzun zaman sonra dışarı çıktı. Kolları ve bacakları çok şaşırttı...
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Mehmet Ali Erbil, çok uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Uzun süreden beri sağlık sorunlarıyla boğuşan Erbil, dün hayvanat bahçesine gitti ve bir ayıyı elleriyle, biberon kullanarak besledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.