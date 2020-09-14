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14 Eyl 2020 - 16:00

Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Sevenlerini Şoka Soktu! Kolları, Bacakları... İşte o video ve fotoğraflar!

Mehmet Ali Erbil, aylar sonra evinden dışarı adım attı. Erbil, hayvanat bahçesini ziyaret ettiği esnada videosunu çektirip, sevenleriyle paylaştı. Yaşadığı çok ciddi sağlık problemlerinden dolayı tam 235 gün yoğun bakımda kalan Erbil, taburcu olmasının ardından 3 kez hastaneye kaldırılmıştı. Şuanda evde tedavisi devam eden Erbil, koronavirüsten dolayı dışarı çıkmasa da; uzun bir süre sonra dışarı adım attı ve hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erbil'in fotoğraflar ve videolardaki koluyla bacak...