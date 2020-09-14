Masterchef'te O Yarışmacının Hayatı Bitti! İsmi Görünce Şok Geçireceksiniz... Şeflere Laf Sokmaya Çalışınca...
Masterchef'te dün akşam duygu dolu anlar yaşandı. Hayatı biten yarışmacı herkesi şaşırttı. Şeflere laf sokmaya çalıştığı sosyal medyada iddia edilen yarışmacının aslında şeflere laf sokmak istemediği, orada güzel bir şey söylediği ortaya çıktı. Yarışmacı "Şef, 45 dakika kolay diyorsunuz aslında..." diyerek cümlelerine başladı ve...
TV8'in heyecan dolu yemek yarışmacı MasterChef, yeni sezonda da çok büyük heyecanla devam ediyor. Masterchef yarışmasında elenen yarışmacılara "Masterchef Hayatı Bitti" manşeti atılıyor. Bu gece de hayatı biten isim o oldu... Söyledikleriyle herkesi şaşırttı!
Masterchef'te dün gece çok büyük heyecan vardı. Eleme potasında yarışmacılar birer birer hünerlerini sergiledi ve bir yarışmacı veda etti. Hayatı biten yarışmacı; özgüvenli duruşuyla kendine hayran bıraktı. İşte detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.