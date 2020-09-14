Masterchef'te O Yarışmacının Hayatı Bitti! İsmi Görünce Şok Geçireceksiniz... Şeflere Laf Sokmaya Çalışınca...

TV8'in heyecan dolu yemek yarışmacı MasterChef, yeni sezonda da çok büyük heyecanla devam ediyor. Masterchef yarışmasında elenen yarışmacılara "Masterchef Hayatı Bitti" manşeti atılıyor. Bu gece de hayatı biten isim o oldu... Söyledikleriyle herkesi şaşırttı!

Masterchef'te dün gece çok büyük heyecan vardı. Eleme potasında yarışmacılar birer birer hünerlerini sergiledi ve bir yarışmacı veda etti. Hayatı biten yarışmacı; özgüvenli duruşuyla kendine hayran bıraktı. İşte detaylar!