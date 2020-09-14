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- 14 Eyl 2020 - 17:07 G: 14 Eyl 2020 - 17:20

Enes Batur'un Araba Koleksiyonu Hayrete Düşürdü! Henüz 22 Yaşında, Youtube'dan Zengin Oldu... Sıra Helikopterde!

Ünlü Youtuber Enes Batur'un arabası gündeme bomba gibi düşerken. Bugüne kadar elinden geçen arabalar ise herkesi hayrete düşürdü. Yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Enes Batur'un arabası büyük merak konusu oldu. İşte Enes BATUR ve arabaları...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Henüz küçük yaşlarda Youtube'a başlayan ve 22 yaşında milyonlarca kişinin hayalin yaşayan Enes Batur'un araba koleksiyonu şok etti... 

Youtuber Enes Batur, ünlü değilken Başak Karahan'la birlikte güzel bir hayat sürüyordu. Parayı bulmasıyla birlikte; ilk önce evini sonrasında ise sevgilisini değiştirdi. Yeni aşkı Ecenaz Üçer'le City's Nişantaşı çıkışında kameralara takılan Batur, 1.350.000 TL'lik BMW i8 aracıyla şok etti.

14 Eyl 2020 - 17:07 Ankara- Yaşam

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