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14 Eyl 2020 - 17:07

Enes Batur'un Araba Koleksiyonu Hayrete Düşürdü! Henüz 22 Yaşında, Youtube'dan Zengin Oldu... Sıra Helikopterde!

Ünlü Youtuber Enes Batur'un arabası gündeme bomba gibi düşerken. Bugüne kadar elinden geçen arabalar ise herkesi hayrete düşürdü. Yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Enes Batur'un arabası büyük merak konusu oldu. İşte Enes BATUR ve arabaları...