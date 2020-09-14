Enes Batur'un Araba Koleksiyonu Hayrete Düşürdü! Henüz 22 Yaşında, Youtube'dan Zengin Oldu... Sıra Helikopterde!
Ünlü Youtuber Enes Batur'un arabası gündeme bomba gibi düşerken. Bugüne kadar elinden geçen arabalar ise herkesi hayrete düşürdü. Yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile Nişantaşı'nda kameralara yakalanan Enes Batur'un arabası büyük merak konusu oldu. İşte Enes BATUR ve arabaları...
Henüz küçük yaşlarda Youtube'a başlayan ve 22 yaşında milyonlarca kişinin hayalin yaşayan Enes Batur'un araba koleksiyonu şok etti...
Youtuber Enes Batur, ünlü değilken Başak Karahan'la birlikte güzel bir hayat sürüyordu. Parayı bulmasıyla birlikte; ilk önce evini sonrasında ise sevgilisini değiştirdi. Yeni aşkı Ecenaz Üçer'le City's Nişantaşı çıkışında kameralara takılan Batur, 1.350.000 TL'lik BMW i8 aracıyla şok etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.